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Haberler Galeri Garantili ikinci el araç araç fiyatları güncellendi! Hyundai Renault, Peugeot, Ford, Citroen, Fiat, Volkswagen mollerinin fiyatı ne kadar?

Garantili ikinci el araç araç fiyatları güncellendi! Hyundai Renault, Peugeot, Ford, Citroen, Fiat, Volkswagen mollerinin fiyatı ne kadar?

Mart ayında da devam eden Renault'un yenilenmiş ikinci el araç atışı, 500 bin TL'nin altındaki Renault, Peugeot, Ford, Citroen, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel ve daha fazla modeli içeren geniş bir seçenek sunuyor. Firmanın garantili araçlarla ikinci el piyasasında güvenli bir alışveriş deneyimi sunması bekleniyor. İşte merak edilen araçlar ve fiyatları…

Giriş Tarihi: 20.03.2024 10:06 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 10:09
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Garantili ikinci el araç araç fiyatları güncellendi! Hyundai Renault, Peugeot, Ford, Citroen, Fiat, Volkswagen mollerinin fiyatı ne kadar?

İkinci el yenilenmiş araç fiyatları için Mart ayı fiyat listesi açıklandı. Renault tarafından test sürüşü, ekspertiz, teşhis, mekanik ve karoser onarımının yanı sıra boya işlemleri, Renault Estetik süreci (ayrıntılı iç ve dış temizlik), kalite kontrolü dahil birçok fonksiyonu elden geçirilerek yenilenen araçlar piyasaya yeniden sürülüyor.

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Garantili ikinci el araç araç fiyatları güncellendi! Hyundai Renault, Peugeot, Ford, Citroen, Fiat, Volkswagen mollerinin fiyatı ne kadar?

Fabrika Renault, Dacia, Fiat, Opel, Nissan, Ford, Peugeot, Volkswagen, Citroen, Hyundai, BMW, Kia, Toyota, Skoda, Audi, Seat, Honda, Land Rover, Jeep, Suzuki, Alfa Romeo, Chevrolet, Daihatsu, Jaguar, Porsche ve Volvo gibi markaların bilinene modellerini tamamına hizmet veriyor. Bizde sizler için 500 bin TL altı ikinci el araç modellerini listeledik. İşte merak edilen o modeller ve fiyatları….

500 BİN TL ALTI SATIŞA SUNULAN GARANTİLİ İKİNCİ EL ARAÇ MODELLERİ!

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Garantili ikinci el araç araç fiyatları güncellendi! Hyundai Renault, Peugeot, Ford, Citroen, Fiat, Volkswagen mollerinin fiyatı ne kadar?

1) 1990 Model Renault R5 249.900 TL

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Garantili ikinci el araç araç fiyatları güncellendi! Hyundai Renault, Peugeot, Ford, Citroen, Fiat, Volkswagen mollerinin fiyatı ne kadar?

2) 119 Model Renault Europa 255.900 TL

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Garantili ikinci el araç araç fiyatları güncellendi! Hyundai Renault, Peugeot, Ford, Citroen, Fiat, Volkswagen mollerinin fiyatı ne kadar?

3) 2012 Model Renault Kango Express 275.000 TL