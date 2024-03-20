Garantili ikinci el araç araç fiyatları güncellendi! Hyundai Renault, Peugeot, Ford, Citroen, Fiat, Volkswagen mollerinin fiyatı ne kadar?

Mart ayında da devam eden Renault'un yenilenmiş ikinci el araç atışı, 500 bin TL'nin altındaki Renault, Peugeot, Ford, Citroen, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel ve daha fazla modeli içeren geniş bir seçenek sunuyor. Firmanın garantili araçlarla ikinci el piyasasında güvenli bir alışveriş deneyimi sunması bekleniyor. İşte merak edilen araçlar ve fiyatları…