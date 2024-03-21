Garantili ikinci el araç araç fiyatları güncellendi! Hyundai, Fiat, Renault, Peugeot, Ford, Citroen, Volkswagen mollerinin fiyatı ne kadar?

Mart ayı için ikinci el yenilenmiş araç fiyatları açıklandı. Renault, bu araçlar için test sürüşü, ekspertiz, mekanik ve karoser onarımı gibi bir dizi hizmet sunuyor. Bunun yanı sıra araçlar Renault Estetik sürecinden geçirilerek detaylı iç ve dış temizlik yapılarak yenileniyor. Ayrıca kalite kontrolü de sağlanarak piyasaya sürülüyorlar.