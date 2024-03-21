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Haberler Galeri Garantili ikinci el araç araç fiyatları güncellendi! Hyundai, Fiat, Renault, Peugeot, Ford, Citroen, Volkswagen mollerinin fiyatı ne kadar?

Garantili ikinci el araç araç fiyatları güncellendi! Hyundai, Fiat, Renault, Peugeot, Ford, Citroen, Volkswagen mollerinin fiyatı ne kadar?

Mart ayında Renault, ikinci el yenilenmiş araç satışlarını sürdürüyor. Bu satışlar, 500 bin TL'nin altında olan Renault, Peugeot, Ford, Citroen, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel ve diğer markalara ait geniş bir araç yelpazesini içeriyor. Firma, garantili araçlarla ikinci el piyasasında güvenli bir alışveriş deneyimi sunmayı amaçlıyor. İşte merak edilen araçlar ve fiyatları…

Giriş Tarihi: 21.03.2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 09:12
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Garantili ikinci el araç araç fiyatları güncellendi! Hyundai, Fiat, Renault, Peugeot, Ford, Citroen, Volkswagen mollerinin fiyatı ne kadar?

Mart ayı için ikinci el yenilenmiş araç fiyatları açıklandı. Renault, bu araçlar için test sürüşü, ekspertiz, mekanik ve karoser onarımı gibi bir dizi hizmet sunuyor. Bunun yanı sıra araçlar Renault Estetik sürecinden geçirilerek detaylı iç ve dış temizlik yapılarak yenileniyor. Ayrıca kalite kontrolü de sağlanarak piyasaya sürülüyorlar.

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Garantili ikinci el araç araç fiyatları güncellendi! Hyundai, Fiat, Renault, Peugeot, Ford, Citroen, Volkswagen mollerinin fiyatı ne kadar?

Fabrika Renault, Dacia, Fiat, Opel, Nissan, Ford, Peugeot, Volkswagen, Citroen, Hyundai, BMW, Kia, Toyota, Skoda, Audi, Seat, Honda, Land Rover, Jeep, Suzuki, Alfa Romeo, Chevrolet, Daihatsu, Jaguar, Porsche ve Volvo gibi markaların bilinene modellerini tamamına hizmet veriyor. Bizde sizler için 500 bin TL altı ikinci el araç modellerini listeledik. İşte merak edilen o modeller ve fiyatları….

500 BİN TL ALTI SATIŞA SUNULAN GARANTİLİ İKİNCİ EL ARAÇ MODELLERİ!

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Garantili ikinci el araç araç fiyatları güncellendi! Hyundai, Fiat, Renault, Peugeot, Ford, Citroen, Volkswagen mollerinin fiyatı ne kadar?

1) 1990 Model Renault R5 249.900 TL

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Garantili ikinci el araç araç fiyatları güncellendi! Hyundai, Fiat, Renault, Peugeot, Ford, Citroen, Volkswagen mollerinin fiyatı ne kadar?

2) 119 Model Renault Europa 255.900 TL

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Garantili ikinci el araç araç fiyatları güncellendi! Hyundai, Fiat, Renault, Peugeot, Ford, Citroen, Volkswagen mollerinin fiyatı ne kadar?

3) 2012 Model Renault Kango Express 275.000 TL