22 Mart 2024, Cuma
Garantili ikinci el araç araç fiyatları güncellendi! Hyundai, Fiat, Peugeot, Renault, Ford, Citroen, Volkswagen mollerinin fiyatı ne kadar?
Mart ayında Renault, ikinci el yenilenmiş araç satışlarını sürdürüyor. Bu satışlar, 500 bin TL'nin altında olan Renault, Peugeot, Ford, Citroen, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel ve diğer markalara ait geniş bir araç yelpazesini içeriyor. Firma, garantili araçlarla ikinci el piyasasında güvenli bir alışveriş deneyimi sunmayı amaçlıyor. İşte merak edilen araçlar ve fiyatları…
Giriş Tarihi: 22.03.2024 09:02 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 09:02
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