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Haberler Galeri Fiyatları 337 bin TL’den başlayan sıfır araç satışı yapıyor! Fiat, Renault, Hyundai, Opel ÖTV indirimli güncel 2023 model araç fiyatları

Fiyatları 337 bin TL’den başlayan sıfır araç satışı yapıyor! Fiat, Renault, Hyundai, Opel ÖTV indirimli güncel 2023 model araç fiyatları

ÖTV indirimli 2023 model Opel, Hyundai, Fiat, Renault modellerinin yeni fiyat listesi belli oldu. Eylül ayı fiyatlarını açıklayan otomobil üreticileri 337 bin TL'den başlayan fiyatlarla sıfır araç satıyor. İşte vergi muafiyetli muafiyetine tabi engelli indirimi ile satın alabileceğiniz araç modelleri….

Giriş Tarihi: 19.09.2023 20:03 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023 20:05
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Fiyatları 337 bin TL’den başlayan sıfır araç satışı yapıyor! Fiat, Renault, Hyundai, Opel ÖTV indirimli güncel 2023 model araç fiyatları

Eylül ayı içerisinde ÖTV'siz satın alabileceğiniz 2023 model sıfır araç modellerini ve indirimli fiyat listesini sizler için bir araya getirdik. 2023 yılında yapılan düzenleme sonrası vergisiz engelli araç alım limiti 1.004.000 TL'ye yükseltilmişti. Otomotiv devlerinin güncellediği Eylül ayı fiyat listesi ile satın alabileceğiniz modellerde baştan aşağı değişti. İşte ÖTV'siz satın alabileceğiniz 2023 Model sıfır Opel, Hyundai, Fiat, Renault modelleri…

ÖTV'SİZ SATIN ALABİLECEĞİNİZ 2023 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fiyatları 337 bin TL’den başlayan sıfır araç satışı yapıyor! Fiat, Renault, Hyundai, Opel ÖTV indirimli güncel 2023 model araç fiyatları

ÖTV'siz 2023 model Renault Clio

Joy 1.0 SCe 65 bg: 382.824 TL

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Fiyatları 337 bin TL’den başlayan sıfır araç satışı yapıyor! Fiat, Renault, Hyundai, Opel ÖTV indirimli güncel 2023 model araç fiyatları

Joy 1.0 TCe 90 bg: 396.759 TL

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Fiyatları 337 bin TL’den başlayan sıfır araç satışı yapıyor! Fiat, Renault, Hyundai, Opel ÖTV indirimli güncel 2023 model araç fiyatları

Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 426.805 TL

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Fiyatları 337 bin TL’den başlayan sıfır araç satışı yapıyor! Fiat, Renault, Hyundai, Opel ÖTV indirimli güncel 2023 model araç fiyatları

Touch 1.0 TCe 90 bg: 401.851 TL