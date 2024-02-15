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Haberler Galeri En ucuz sıfır SUV modelleri ve fiyatları! Hyundai, Fiat, Dacia, Kia, Renault, Opel, Volkswagen, Nissan, Citroen, Ford, Seat sıfır SUV fiyatları…

En ucuz sıfır SUV modelleri ve fiyatları! Hyundai, Fiat, Dacia, Kia, Renault, Opel, Volkswagen, Nissan, Citroen, Ford, Seat sıfır SUV fiyatları…

Türkiye'de geniş ailelerin tercih edebileceği uygun fiyatlı sıfır SUV modelleri piyasaya sürüldü. Bu araçlar, geniş iç hacimleriyle dikkat çekiyor ve binek araç fiyatlarıyla satışa sunuluyor. Geniş iç mekanlarıyla öne çıkan bu SUV'ler, ailelerin ihtiyaçlarına uygun pratik ve ekonomik bir seçenek sunuyor. İşte uygun fiyatlı sıfır SUV modelleri…

Giriş Tarihi: 15.02.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 09:18
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En ucuz sıfır SUV modelleri ve fiyatları! Hyundai, Fiat, Dacia, Kia, Renault, Opel, Volkswagen, Nissan, Citroen, Ford, Seat sıfır SUV fiyatları…

Türkiye'en çok beğenilen araçları arasında SUV modelleri hala yerini koruyor. Şehir içi ve arazi koşullarında kullanım kolaylığının yanı sıra özellikle geniş iç hacmi ile ailelerin vazgeçilmezi haline dönüşen araçlar yeni araç sahibi olmak isteyenlerin önceliği haline dönüşüyor. Biz de uygun fiyatlı SUV modellerini ve 2024 Şubat ayı fiyat listesini sizler için bir araya getirdi. İşte merak edilen araçlar…

UYGUN FİYATLI SUV MODELLERİ VE FİYAT LİSTESİ!

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En ucuz sıfır SUV modelleri ve fiyatları! Hyundai, Fiat, Dacia, Kia, Renault, Opel, Volkswagen, Nissan, Citroen, Ford, Seat sıfır SUV fiyatları…

Fiat Egea Cross 1.4 Fire Benzin 95 hp Street: 957.900 TL

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En ucuz sıfır SUV modelleri ve fiyatları! Hyundai, Fiat, Dacia, Kia, Renault, Opel, Volkswagen, Nissan, Citroen, Ford, Seat sıfır SUV fiyatları…

Hyundai Bayon 1.4 MPi Benzin 100 hp: 995.000 TL

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En ucuz sıfır SUV modelleri ve fiyatları! Hyundai, Fiat, Dacia, Kia, Renault, Opel, Volkswagen, Nissan, Citroen, Ford, Seat sıfır SUV fiyatları…

Dacia Duster 1.0 TCe Benzin 90 bg Essential: 923.000 TL

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En ucuz sıfır SUV modelleri ve fiyatları! Hyundai, Fiat, Dacia, Kia, Renault, Opel, Volkswagen, Nissan, Citroen, Ford, Seat sıfır SUV fiyatları…

Kia Stonic 1.2L Benzin 84HP Cool: 1.148.000 TL