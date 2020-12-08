En ucuz ikinci el arabalar | En çok satılan 2.el arabalar 2020 | İşte otomobil pazarına damga vuran araçlar

Bunları sırasıyla 13 bin 508 adetle Fiat, 7 bin 798'le Opel, 7 bin 360'la BMW, 6 bin 897 ile Mercedes-Benz, 6 bin 765'le Hyundai, 6 bin 452 ile Peugeot ve 4 bin 696 adetle de Toyota izledi.