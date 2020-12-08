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08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri En ucuz ikinci el arabalar | En çok satılan 2.el arabalar 2020 | İşte otomobil pazarına damga vuran araçlar En ucuz ikinci el arabalar | En çok satılan 2.el arabalar 2020 | İşte otomobil pazarına damga vuran araçlar En ucuz ikinci el arabalar | En çok satılan 2.el arabalar 2020 | İşte otomobil pazarına damga vuran araçlar... İkinci el online pazarda, bu yılın kasım ayında da en çok tercih edilen otomotiv markaları Volkswagen (VW), Renault ve Ford oldu. Giriş Tarihi: 08.12.2020 13:31 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 13:35 INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, kasım ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 136 bin 323 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti. GALERİ DEVAM EDİYOR Satışlarda Kasım 2019'a göre yüzde 17 ve ekim ayına göre de yüzde 34'lük düşüş gözlendi. Toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak gerçekleşti. EN ÇOK SATAN 10 MARKANIN KASIM SATIŞLARI PAZARIN YÜZDE 75'İNİ OLUŞTURDU
Bu yılın kasım ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 19 bin 662 adet satışla Volkswagen oldu. Renault, 17 bin 418'le ikinci ve Ford da 14 bin 193'le üçüncü sırada yer aldı.
Bunları sırasıyla 13 bin 508 adetle Fiat, 7 bin 798'le Opel, 7 bin 360'la BMW, 6 bin 897 ile Mercedes-Benz, 6 bin 765'le Hyundai, 6 bin 452 ile Peugeot ve 4 bin 696 adetle de Toyota izledi.