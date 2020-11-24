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En ucuz ikinci el arabalar | 2. el araba modelleri ve fiyatları! 100 bin TL altına alınabilecek en iyi arabalar

En ucuz ikinci el arabalar | 2. el araba modelleri ve fiyatları! 100 bin TL altına alınabilecek en iyi arabalar... Pandemiden dolayı artan sıfır ve ikinci el araba piyasası nedeniyle vatandaşlar, bütçelerine uygun araçlar bakıyor. İşte 10 yaşına kadar 100 bin TL'nin altındaki ikinci el otomobiller...

Giriş Tarihi: 24.11.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 10:31
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En ucuz ikinci el arabalar | 2. el araba modelleri ve fiyatları! 100 bin TL altına alınabilecek en iyi arabalar

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar, kendi araçlarını alma telaşında. Toplu taşıma kullanmak istemeyenlerin sayısı her geçen gün arttı. Bu durum hem sıfır hem de ikinci el araç piyasasındaki fiyatları yukarıya çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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En ucuz ikinci el arabalar | 2. el araba modelleri ve fiyatları! 100 bin TL altına alınabilecek en iyi arabalar
İkinci el araçta oluşan yoğun talep fiyatlara da yansıdı. Bazı modellerde fiyatlar sıfır araç fiyatlarını geçerken ikinci el piyasasında son 6-7 ay içerisindeki fiyat artış oranı yüzde 80'ni buldu.
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En ucuz ikinci el arabalar | 2. el araba modelleri ve fiyatları! 100 bin TL altına alınabilecek en iyi arabalar
Ancak uçuşa geçen fiyatların ve döviz kurlarındaki belirsizliğin yanı sıra son günlerde yeniden yükselişe geçen koronavirüs vaka sayıları ile ikinci el araç piyasasında satışlar da adeta durma noktasına geldi.
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En ucuz ikinci el arabalar | 2. el araba modelleri ve fiyatları! 100 bin TL altına alınabilecek en iyi arabalar

Yeni Şafak'ın haberine göre; Ancak uçuşa geçen fiyatların ve döviz kurlarındaki belirsizliğin yanı sıra son günlerde yeniden yükselişe geçen koronavirüs vaka sayıları ile ikinci el araç piyasasında satışlar da adeta durma noktasına geldi.

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En ucuz ikinci el arabalar | 2. el araba modelleri ve fiyatları! 100 bin TL altına alınabilecek en iyi arabalar

İşte 100 bin TL ve 100 bin km'nin altındaki 10 yaşına kadar alınabilecek ikinci el otomobiller..