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Düşük faizli araç kredisine uygun araçlar… En uygun fiyatlı 0 km düşük faizli araçlar listesi!
Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halk Bankası tarafından indirilen faiz oranları sonrası vatandaşlar düşük faizli araç kredisi sorguluyor. 1 Ekim'de başlayacak kampanyaya 4 markanın Türkiye'de üretilen sıfır kilometre araçları dahil edildi. Peki düşük faizli araç kredisine uygun araçlar hangileri? En uygun fiyatlı 0 km düşük faizli araçlar hangileri? İşte marka marka model model düşük faizli araç kredilerine uygun otomobillerin listesi...
Giriş Tarihi: 30.09.2019 15:55 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 15:59
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