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Düşük faizli araç kredisine uygun araçlar… En uygun fiyatlı 0 km düşük faizli araçlar listesi!

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halk Bankası tarafından indirilen faiz oranları sonrası vatandaşlar düşük faizli araç kredisi sorguluyor. 1 Ekim'de başlayacak kampanyaya 4 markanın Türkiye'de üretilen sıfır kilometre araçları dahil edildi. Peki düşük faizli araç kredisine uygun araçlar hangileri? En uygun fiyatlı 0 km düşük faizli araçlar hangileri? İşte marka marka model model düşük faizli araç kredilerine uygun otomobillerin listesi...

Giriş Tarihi: 30.09.2019 15:55 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 15:59
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Düşük faizli araç kredisine uygun araçlar… En uygun fiyatlı 0 km düşük faizli araçlar listesi!

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası yerli üretime özel düşük faizli kredi paketi açıkladı.

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Düşük faizli araç kredisine uygun araçlar… En uygun fiyatlı 0 km düşük faizli araçlar listesi!

1 Ekim itibarıyla başlayacak kampanyaya dört markanın Türkiye'de üretilen 0 km araçlar dahil edildi.

İŞTE DÜŞÜK FAİZLİ KREDİYE UYGUN ARAÇLAR VE FİYATLARI

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Düşük faizli araç kredisine uygun araçlar… En uygun fiyatlı 0 km düşük faizli araçlar listesi!

HYUNDAI i10

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Düşük faizli araç kredisine uygun araçlar… En uygun fiyatlı 0 km düşük faizli araçlar listesi!

5 farklı seçeneği olan Hyundai i10 için liste fiyatları 92 bin 470 TL ila 105 bin 70 TL arasında değişiyor

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Düşük faizli araç kredisine uygun araçlar… En uygun fiyatlı 0 km düşük faizli araçlar listesi!