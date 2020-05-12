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Düşük faiz oranı müjdesi! 2020 Mayıs ayı otomobil kampanyaları! İşte markaların sıfır araba fiyatları
2020 Mayıs ayı otomobil kampanyaları açıklandı. Markaların düşük faizli otomobil kampanyalarını açıklamasının ardından, 2020 araba fiyatları merak ediliyor. Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgını sonrası otomobil satışları durgulanmıştı. Araç satışını yeniden canlandırmak için harekete geçen markalar, düşük faiz oranı ile müşterilerini bekliyor. Araba sahibi olmak isteyenler için güncel kampanyaları sayfamızda derledik. Faizler düşerken ertelenen ödemeler de dikkat çekiyor. İşte markaların 2020 Mayıs ayı otomobil kampanyaları...
Giriş Tarihi: 12.05.2020 12:18Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 12:29