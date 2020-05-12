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Haberler Galeri Düşük faiz oranı müjdesi! 2020 Mayıs ayı otomobil kampanyaları! İşte markaların sıfır araba fiyatları

Düşük faiz oranı müjdesi! 2020 Mayıs ayı otomobil kampanyaları! İşte markaların sıfır araba fiyatları

2020 Mayıs ayı otomobil kampanyaları açıklandı. Markaların düşük faizli otomobil kampanyalarını açıklamasının ardından, 2020 araba fiyatları merak ediliyor. Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgını sonrası otomobil satışları durgulanmıştı. Araç satışını yeniden canlandırmak için harekete geçen markalar, düşük faiz oranı ile müşterilerini bekliyor. Araba sahibi olmak isteyenler için güncel kampanyaları sayfamızda derledik. Faizler düşerken ertelenen ödemeler de dikkat çekiyor. İşte markaların 2020 Mayıs ayı otomobil kampanyaları...

Giriş Tarihi: 12.05.2020 12:18 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 12:29
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Düşük faiz oranı müjdesi! 2020 Mayıs ayı otomobil kampanyaları! İşte markaların sıfır araba fiyatları

Mayıs ayı otomobil kampanyaları dikkat çekiyor. Markaların koronavirüs salgını sonrası araç satışını hareketlendirmek için açıkladığı Mayıs ayı kampanyalarını sizler için sayfamızda derledik. Bayrama yeni bir otomobille girmek isteyenler, cazip ödeme vadesi ve faiz oranıyla satışa sunulan araçları araştırmaya başladılar. Otomobil almayı düşünenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Peki, 2929 Mayıs ayı otomobil kampanyaları neler? İşte marka marka sıfır araba fiyatları...

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Düşük faiz oranı müjdesi! 2020 Mayıs ayı otomobil kampanyaları! İşte markaların sıfır araba fiyatları

KIA'DAN 'ŞİMDİ AL AĞUSTOS'TA ÖDEMEYE BAŞLA' KAMPANYASI

KIA'nın amiral gemisi Sportage ve sportif XCeed mayıs ayı sonuna kadar 70.000 TL'ye 18 ay boyunca %0,69 faiz fırsatıyla otomobil severleri bekliyor.

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Düşük faiz oranı müjdesi! 2020 Mayıs ayı otomobil kampanyaları! İşte markaların sıfır araba fiyatları

Dinamik tasarımı ve geniş iç hacmiyle KIA Picanto, sınıfının en ferah kabinine ve yüksek bagaj kapasitesine sahip KIA Rio, ödüllü tasarımıyla sınırları zorlayan, maceradan zevk alan sürücülerin favorisi KIA Stonic, tasarım ve güvenlik ödülleriyle sınıfının önde gelen modellerinden olan Ceed, mayıs sonuna kadar 40 bin TL'ye 18 ay boyunca %0,69 faiz fırsatıyla satışa sunulacak.

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Düşük faiz oranı müjdesi! 2020 Mayıs ayı otomobil kampanyaları! İşte markaların sıfır araba fiyatları

Yeterli yük kapasitesi, sınıfında lider motor ve fren performansı, aerodinamik tarzıyla KOBİ'lerin tercihi olan Bongo ise, mayıs sonuna kadar 40 bin TL'ye 12 ay boyunca yüzde 0 faizle yeni sahiplerini bekliyor.

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Düşük faiz oranı müjdesi! 2020 Mayıs ayı otomobil kampanyaları! İşte markaların sıfır araba fiyatları

KIA'DAN 'KREDİ KORUMA SİGORTASI' GÜVENCESİ:

KIA ayrıca, TEB Cetelem, Koç Finans ve Garanti Bankası gibi finans kuruluşları üzerinden müşterilerinin kullandıkları aracın kredisinde 'Kredi Koruma Sigortası' sunuyor. Bu sigortayla 18 - 65 yaş arası müşterilere karşılaşabilecekleri olumsuz durumlarda finansal destek sağlanıyor. Kapsam dahilinde yer alan İşsizlik Sigortası ise, sigortalı bireyin işini isteği dışında kaybetmesi durumunda poliçede belirtilen sürelerin ardından devreye giriyor ve poliçe ile belirlenen limitler dahilinde kredi taksitlerini karşılıyor. Özellikle, Covid-19 salgını nedeniyle araç alma konusunda tereddüt yaşayan müşteriler için işsizlik sigortası avantaj sağlıyor.