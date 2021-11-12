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Haberler Galeri Bu fiyata eşi benzeri yok! 100 bin TL altına satılan arabalar kapış kapış gidiyor! Peugeot, Opel, Mitsubishi…

Bu fiyata eşi benzeri yok! 100 bin TL altına satılan arabalar kapış kapış gidiyor! Peugeot, Opel, Mitsubishi…

Bu fiyata eşi benzeri yok! 100 bin TL altına satılan arabalar piyasada dikkat çekiyor. Bütçelerine göre uygun fiyatlı araç almak isteyen vatandaşlar için uygun fiyatlı araçlar satışa çıkıyor. Piyasa fiyatının altında olan bu araçlar ihale yöntemiyle sahibini bulacak. 100 bin TL altına satılan araçlar adeta kapış kapış gidiyor. İşte, fiyatı benzersiz Peugeot, Opel, Mitsubishi marka araçlar ve fiyatları!

Giriş Tarihi: 12.11.2021 11:39 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021 11:39
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Bu fiyata eşi benzeri yok! 100 bin TL altına satılan arabalar kapış kapış gidiyor! Peugeot, Opel, Mitsubishi…

Ticaret Bakanlığı tarafından satışa çıkarılan yüzlerce araca büyük ilgi gösteriliyor. 100 bin TL altına satılan arabalar adeta kapış kapış gidiyor. Peugeot, Opel, Mitsubishi ve diğer markaların araçlarının uygun fiyatlı satışına yoğun ilgi gösteriliyor. Başvuru işlemleri ihale yöntemiyle yapılıyor ve ihaleyi kazanan kişi bu aracı almaya hak kazanıyor. İşte; uygun fiyata araç almak isteyenlerin merak ettiği konunun detayları!

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Bu fiyata eşi benzeri yok! 100 bin TL altına satılan arabalar kapış kapış gidiyor! Peugeot, Opel, Mitsubishi…

Ticaret Bakanlığı farklı araç modelleriyle 100 bin TL altına yüzlerce araç satışı yapıyor.

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Bu fiyata eşi benzeri yok! 100 bin TL altına satılan arabalar kapış kapış gidiyor! Peugeot, Opel, Mitsubishi…

İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor. Beğenilen arabanın ekspertiz raporuna bakmayı ya da görme imkanı varsa arabayı gidip görmenizde fayda var.

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Bu fiyata eşi benzeri yok! 100 bin TL altına satılan arabalar kapış kapış gidiyor! Peugeot, Opel, Mitsubishi…

Ticaret Bakanlığının satışa sunduğu ikinci el araçlar ise şöyle;

2005 model Peugeot 307 marka araç 65 bin 500 liradan satışa çıkarıldı.

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Bu fiyata eşi benzeri yok! 100 bin TL altına satılan arabalar kapış kapış gidiyor! Peugeot, Opel, Mitsubishi…

2005 model Peugeot 807 marka araç 66 bin 250 liradan satışa çıkarıldı.