Bu fiyata eşi benzeri yok! 100 bin TL altına satılan arabalar kapış kapış gidiyor! Peugeot, Opel, Mitsubishi…

Bu fiyata eşi benzeri yok! 100 bin TL altına satılan arabalar piyasada dikkat çekiyor. Bütçelerine göre uygun fiyatlı araç almak isteyen vatandaşlar için uygun fiyatlı araçlar satışa çıkıyor. Piyasa fiyatının altında olan bu araçlar ihale yöntemiyle sahibini bulacak. 100 bin TL altına satılan araçlar adeta kapış kapış gidiyor. İşte, fiyatı benzersiz Peugeot, Opel, Mitsubishi marka araçlar ve fiyatları!