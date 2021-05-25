BMW'nin inanılmaz değişimi! 34 yıl sonra garajdan çıkardılar...

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BMW'nin ürettiği kült otomobillerden biri olan M1, İtalya'da bir garajda bulundu.

Carscoops sitesinde yer alan bilgilere göre, araç 1982 yılından beri kullanılmamış. Öyle ki, 1980 yılından kalma orjinal lastikler hala üzerinde.