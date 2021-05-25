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BMW'nin inanılmaz değişimi! 34 yıl sonra garajdan çıkardılar...
BMW'nin ürettiği kült otomobiller arasında yerini alan ve sadece 453 adet üretilen M1, İtalya'da bir garajda bulundu. Yıllar sonra ortaya çıkarılan araç restore edildi. Otomobilin son hali görenleri şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 25.05.2021 06:25 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 06:25
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BMW'nin inanılmaz değişimi! 34 yıl sonra garajdan çıkardılar...
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BMW'nin inanılmaz değişimi! 34 yıl sonra garajdan çıkardılar...
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BMW'nin inanılmaz değişimi! 34 yıl sonra garajdan çıkardılar...
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BMW'nin inanılmaz değişimi! 34 yıl sonra garajdan çıkardılar...
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BMW'nin inanılmaz değişimi! 34 yıl sonra garajdan çıkardılar...