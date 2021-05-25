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BMW'nin inanılmaz değişimi! 34 yıl sonra garajdan çıkardılar...

BMW'nin ürettiği kült otomobiller arasında yerini alan ve sadece 453 adet üretilen M1, İtalya'da bir garajda bulundu. Yıllar sonra ortaya çıkarılan araç restore edildi. Otomobilin son hali görenleri şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 25.05.2021 06:25 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 06:25
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BMW'nin inanılmaz değişimi! 34 yıl sonra garajdan çıkardılar...
BMW'nin inanılmaz değişimi! 34 yıl sonra garajdan çıkardılar...

34 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI! İŞTE SON HALİ...

BMW'nin ürettiği kült otomobillerden biri olan M1, İtalya'da bir garajda bulundu.

Carscoops sitesinde yer alan bilgilere göre, araç 1982 yılından beri kullanılmamış. Öyle ki, 1980 yılından kalma orjinal lastikler hala üzerinde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BMW'nin inanılmaz değişimi! 34 yıl sonra garajdan çıkardılar...
BMW'nin inanılmaz değişimi! 34 yıl sonra garajdan çıkardılar...

Sadece 7 bin 392 kilometre yol yapmış olan bu M1'in motorunun hala çalıştığı belirtiliyor. BMW M1 sadece 453 adet üretilmişti.

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BMW'nin inanılmaz değişimi! 34 yıl sonra garajdan çıkardılar...
BMW'nin inanılmaz değişimi! 34 yıl sonra garajdan çıkardılar...

kaputunun altında 6.0 litrelik 6 silindirli motor görev yapıyor.

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BMW'nin inanılmaz değişimi! 34 yıl sonra garajdan çıkardılar...
BMW'nin inanılmaz değişimi! 34 yıl sonra garajdan çıkardılar...

Bu aracın ise restore edilip açık artırmayla satışa sunulması planlanıyor.

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BMW'nin inanılmaz değişimi! 34 yıl sonra garajdan çıkardılar...
BMW'nin inanılmaz değişimi! 34 yıl sonra garajdan çıkardılar...

İşte 34 yıl garajda kalan BMW M1'den görüntüler ve garajdan çıktığındaki son hali...