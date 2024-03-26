Ay sonu bitiyor! Hyundai’den 122 bin TL indirim ve 3 ay ertelemeli kredi imkanı! İşte Hyundai fırsatları

Hyundai, Mart ayına özel bir kampanya ile geldi. Yeni fiyat listesi ve kampanya detaylarını duyuran otomobil üreticisi, 2023 Model Elentra ve KONA N Line modelleri için indirim kampanyası başlattı. ELANTRA 1.6 Prime CVT için 60 bin TL, KONA 1.6T-GDI N-Line DCT 4x4 modeli için ise 122 bin TL indirim uygulayacak. Firmanın sunduğu avantajlara ek olarak, 3 Ay ertelemeli finansman desteği sağlanmaktadır. Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin 31 Mart tarihine kadar bayilere başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İşte merak edilen detaylar….