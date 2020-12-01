Arabası olanlar dikkat! Araba kullanırken bu işareti görürseniz hemen servise gidin

Arabası olanlar dikkat! Araçlarda hem arıza hem de bilgilendirme amacıyla birçok ikaz lambası bulunuyor. Bu lambalar, kendilerine görev sırası geldiği zaman yanıyor. Her gün araç kullanan milyonlarca sürücü belki de bu lambaların ne anlama geldiğini bilmiyor. İşte otomobillerde bulunan araç ikaz lambaları ve anlamları...

Giriş Tarihi: 01.12.2020 06:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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