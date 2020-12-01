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Arabası olanlar dikkat! Araba kullanırken bu işareti görürseniz hemen servise gidin

Arabası olanlar dikkat! Araçlarda hem arıza hem de bilgilendirme amacıyla birçok ikaz lambası bulunuyor. Bu lambalar, kendilerine görev sırası geldiği zaman yanıyor. Her gün araç kullanan milyonlarca sürücü belki de bu lambaların ne anlama geldiğini bilmiyor. İşte otomobillerde bulunan araç ikaz lambaları ve anlamları...

Giriş Tarihi: 01.12.2020 06:40
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Arabası olanlar dikkat! Araba kullanırken bu işareti görürseniz hemen servise gidin

Araçlarda hem arıza hem de bilgilendirme amacıyla birçok ikaz lambası bulunuyor. Bu lambalar, kendilerine görev sırası geldiği zaman yanıyor, ancak ne anlama geldiğini bilmeniz gerekli müdahale için oldukça önemli.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arabası olanlar dikkat! Araba kullanırken bu işareti görürseniz hemen servise gidin

İşte ikaz lambaları ve anlamları...

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Arabası olanlar dikkat! Araba kullanırken bu işareti görürseniz hemen servise gidin

1. ÖN SİS FARLARINIZ AÇIK KALDIĞINDA EKRANDA YANAN UYARI IŞIĞIDIR

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Arabası olanlar dikkat! Araba kullanırken bu işareti görürseniz hemen servise gidin

2. DİREKSİYON SİSTEMİNDE VAR OLAN BİR ARIZANIN UYARISI ANLAMINA GELMEKTEDİR

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Arabası olanlar dikkat! Araba kullanırken bu işareti görürseniz hemen servise gidin

3. ARKA SİS FARLARININ AÇIK KALDIĞI ANLAMINA GELMEKTEDİR