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50 yaşındaki hurda arabayı öyle bir modifiye etti ki! Görenler şoke oldu

50 yaşındaki hurda arabayı öyle bir modifiye etti ki! Hurdaya çıkmış haldeki 1970 model araç öyle bir değişim geçirdi ki görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Artık kullanılamaz halde bulunan eski araç usta ellerden geçerek adeta son model lüks bir araç haline geldi ve o anlar sosyal medyada paylaşıldı. İşte o şahane değişim...

Giriş Tarihi: 06.02.2020 02:08 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 02:09
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50 yaşındaki hurda arabayı öyle bir modifiye etti ki! Görenler şoke oldu

Efsane otomobil kaderine terk edilmişti!

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50 yaşındaki hurda arabayı öyle bir modifiye etti ki! Görenler şoke oldu

Sonrasında garaja götürüp iyi bir modifiye ve tamirle öyle bir hale getirdiler ki...

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50 yaşındaki hurda arabayı öyle bir modifiye etti ki! Görenler şoke oldu

İşte kare kare o değişim!

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50 yaşındaki hurda arabayı öyle bir modifiye etti ki! Görenler şoke oldu
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50 yaşındaki hurda arabayı öyle bir modifiye etti ki! Görenler şoke oldu