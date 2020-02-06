50 yaşındaki hurda arabayı öyle bir modifiye etti ki! Görenler şoke oldu

50 yaşındaki hurda arabayı öyle bir modifiye etti ki! Hurdaya çıkmış haldeki 1970 model araç öyle bir değişim geçirdi ki görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Artık kullanılamaz halde bulunan eski araç usta ellerden geçerek adeta son model lüks bir araç haline geldi ve o anlar sosyal medyada paylaşıldı. İşte o şahane değişim...