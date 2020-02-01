42 bin TL'ye SUV! İşte en ucuz Fiat, Renault, Opel, Dacia, Citroen SUV araçlar ve fiyatları

Otomobil pazarı artık SUV araçlara doğru kaymaya başladı. Birçok dev firma SUV modelleri geliştirerek çeşitliliği artırıyor. SUV araçlar; donanımı, güvenliği, ferahlığı ve geniş ailelere hitap etmesi nedeniyle sıkça tercih ediliyor. SUV araç ilanları büyük ilgi görürken sıfır SUV'larda fiyatlar oldukça yüksek noktalara ulaştı. Ancak belli bir yaşa gelmiş ikinci el SUV araçlar ise uygun fiyatlara alınabiliyor. Hatta bazı SUV araçlar, otomobillerden bile daha uygun. Sizler için en uygun SUV araç modellerini derledik. İşte 42 bin TL'den başlayan fiyatlarla SUV araç satan markalar...

Giriş Tarihi: 01.02.2020 14:09 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 14:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





