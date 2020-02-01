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42 bin TL'ye SUV! İşte en ucuz Fiat, Renault, Opel, Dacia, Citroen SUV araçlar ve fiyatları

Otomobil pazarı artık SUV araçlara doğru kaymaya başladı. Birçok dev firma SUV modelleri geliştirerek çeşitliliği artırıyor. SUV araçlar; donanımı, güvenliği, ferahlığı ve geniş ailelere hitap etmesi nedeniyle sıkça tercih ediliyor. SUV araç ilanları büyük ilgi görürken sıfır SUV'larda fiyatlar oldukça yüksek noktalara ulaştı. Ancak belli bir yaşa gelmiş ikinci el SUV araçlar ise uygun fiyatlara alınabiliyor. Hatta bazı SUV araçlar, otomobillerden bile daha uygun. Sizler için en uygun SUV araç modellerini derledik. İşte 42 bin TL'den başlayan fiyatlarla SUV araç satan markalar...

Giriş Tarihi: 01.02.2020 14:09 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 14:35
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42 bin TL'ye SUV! İşte en ucuz Fiat, Renault, Opel, Dacia, Citroen SUV araçlar ve fiyatları

Dünyada son zamanlarda SUV otomobillere yönelim artıyor. Her yıl SUV sayısı giderek artıyor. Özellikle genişleyen aileler SUV'ları tercih ediyor. SUV araçlar konforu nedeniyle de tercih nedeni. Ancak SUV araçların fiyatları oldukça pahalı. Özellikle sııfır SUV fiyatları 200 bin TL'den başlıyor. Ancak ikinci el SUV araçları 42 bin TL'ye kadar bütçelerle alabilirsiniz. Sizler için firmaların SUV seçenekleri ve ikinci el fiyatlarını derledik. İşte en ucuz Fiat, Renault, Opel, Dacia, Citroen SUV araçlar ve fiyatları

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42 bin TL'ye SUV! İşte en ucuz Fiat, Renault, Opel, Dacia, Citroen SUV araçlar ve fiyatları

İŞTE EN UCUZ SUV ARAÇLAR VE FİYATLARI

Volkswagen Tiguan

2011 model benzinli manuel

79 bin lira

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42 bin TL'ye SUV! İşte en ucuz Fiat, Renault, Opel, Dacia, Citroen SUV araçlar ve fiyatları

Fiat Freemont

2013 model dizel otomatik

93 bin 750 lira

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42 bin TL'ye SUV! İşte en ucuz Fiat, Renault, Opel, Dacia, Citroen SUV araçlar ve fiyatları

Renault Kadjar

2016 dizel manuel

109 bin lira

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42 bin TL'ye SUV! İşte en ucuz Fiat, Renault, Opel, Dacia, Citroen SUV araçlar ve fiyatları

Opel Mokka

2012 model benzinli manuel

85 bin lira