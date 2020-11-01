Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
01 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri 2.el araba piyasası | İkinci el araç alacaklar dikkat! İşte alınacak yeni tedbirler 2.el araba piyasası | İkinci el araç alacaklar dikkat! İşte alınacak yeni tedbirler 2.el araba piyasası | İkinci el araç alacaklar dikkat! İşte alınacak yeni tedbirler... İkinci el otomobil pazarındaki yüksek fiyat artışları Ankara'yı harekete geçirdi. İkinci el otomobil ithalatına izin verilmesi de dahil olmak üzere birçok tedbir değerlendiriliyor. İşte Sabah gazetesi yazarı Ufuk Sandık'ın konuyla ilgili yazısı... Giriş Tarihi: 01.11.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 09:25
İkinci el otomobil pazarında yaşanan yüksek fiyat artışlarına hükümet el koymaya hazırlanıyor. Belirli bir yaşın altındaki ikinci el otomobil ithalatına izin verilmesi dahil olmak üzere bir dizi tedbirin değerlendirildiği söyleniyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Pandemi ve kur etkisi olsa da galeriler, bireysel ya da ikinci el ticareti yapan şirketlerin fırsattan istifade suni olarak fiyatları yükselttiği gerekçesiyle harekete geçildi.
Bu durumun ekonominin sağlıklı işleyişi aleyhine olumsuz söylentilere ve algılara neden olduğu düşünülüyor. İkinci el otomobil piyasasına odaklanan hükümetin gündeminde, piyasanın sağlıklı işleyişi için alınabilecek tüm önlemler olduğu söyleniyor.
Kısa bir süre önce de Rekabet Kurumu, kurumsal markalar dahil olmak üzere ikinci el ticareti yapan işletmelere baskınlar düzenlemiş ve fiyat artışlarıyla ilgili inceleme başlatmıştı.
NELER YAŞANDI? Türkiye'de 2019'un son çeyreğinden itibaren yaşanan stok sorunu devam ediyor. Mart-nisan aylarında pandemi nedeniyle fabrikalarda üretimin durması araç tedariki sorununu büyüttü.