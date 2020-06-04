2021 Toyota Hilux yenilendi! Toyota Hilux'un motor ve donanım özellikleri ne? İşte detaylar...

2021 Toyota Hilux yenilendi. Yeni yüzüyle karşımıza resmen çıkan Toyota Hilux, japon markanın 1968 yılından beri yollarda olan modeli... Yenilenen Hilux, üç boyutlu ön panjur ile yeni tampon hatlarıyla tamamen yeniden tasarlandı. Böylece pick-up'ın yoldaki güçlü ve karizmatik duruşu daha fazla vurgulanırken, sağlam ve her yere gidebilen imajı daha da güçlendirildi. Peki, merakla beklenen ve örtüsünü kaldıran 2021 Toyota Hilux'un motor ve donanım özellikleri ne? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.06.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 11:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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