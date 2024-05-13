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Haberler Galeri 200 bin TL altı satılık araç var! Renault 2. El araç modelleri ve fiyatlarını yeniledi! İşte Fiat, Renault, Peugeot, Volkswagen, Hyundai, Opel…

200 bin TL altı satılık araç var! Renault 2. El araç modelleri ve fiyatlarını yeniledi! İşte Fiat, Renault, Peugeot, Volkswagen, Hyundai, Opel…

Renault yenilenmiş 2. El araç modellerinin satılına devam ediyor. 197 bin TL'den başlayan fiyatlarla ikinci el araç otomobil üreticisi, Araçların, test sürüşü, ekspertiz, mekanik ve karoser onarımı gibi bir dizi işlemden geçirilmesinin yanı sıra boya işlemleri ve detaylı iç ve dış temizlikleri tamamlandıktan sonra müşteriye sunuyor. İşte herkesin merak ettiği en ucuz2. El araç modelleri

Giriş Tarihi: 13.05.2024 09:02 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 09:03
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200 bin TL altı satılık araç var! Renault 2. El araç modelleri ve fiyatlarını yeniledi! İşte Fiat, Renault, Peugeot, Volkswagen, Hyundai, Opel…

Renault, yenilenmiş ikinci el araç satışları kaldığı yerden devam ediyor. Araçların, test sürüşü, ekspertiz, mekanik ve karoser onarımı gibi bir dizi işlemden geçirilmesinin yanı sıra boya işlemleri ve detaylı iç ve dış temizlikleri de yapıldı. Renault'un kalite kontrolünden geçen araçlar, uygun fiyatlarla ve güvence altında yeni sahiplerini bekliyor.

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200 bin TL altı satılık araç var! Renault 2. El araç modelleri ve fiyatlarını yeniledi! İşte Fiat, Renault, Peugeot, Volkswagen, Hyundai, Opel…

Fabrika Renault, Dacia, Fiat, Opel, Nissan, Ford, Peugeot, Volkswagen, Citroen, Hyundai, BMW, Kia, Toyota, Skoda, Audi, Seat, Honda, Land Rover, Jeep, Suzuki, Alfa Romeo, Chevrolet, Daihatsu, Jaguar, Porsche ve Volvo marka ikinci el araçların yenilemesini de gerçekleştiriyor. İşte Renault'ın yenilediği 500 bin TL altı fiyata satışa sunulan 2. El araç modelleri ve fiyatları…

YENİLENMİŞ İKİNCİ EL ARAÇ MODELLERİ VE FİYAT LİSTESİ

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200 bin TL altı satılık araç var! Renault 2. El araç modelleri ve fiyatlarını yeniledi! İşte Fiat, Renault, Peugeot, Volkswagen, Hyundai, Opel…

1) 1991 Model Renault R9 197,000 TL

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200 bin TL altı satılık araç var! Renault 2. El araç modelleri ve fiyatlarını yeniledi! İşte Fiat, Renault, Peugeot, Volkswagen, Hyundai, Opel…

2) 1995 Model Renault R19 Europa 225,000 TL

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200 bin TL altı satılık araç var! Renault 2. El araç modelleri ve fiyatlarını yeniledi! İşte Fiat, Renault, Peugeot, Volkswagen, Hyundai, Opel…

3) 2012 Model Renault Kango Express 230,000 TL