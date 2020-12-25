2. el araba fiyatlarında son durum | İkinci el otomobil alacaklar dikkat! İşte yeni dönemin ayrıntıları

VERGİSEL KAYIP VE KAÇAKLARIN DA ÖNÜNE GEÇİLECEK

Yeni sistem ile ikinci el araç ticaretinde şahısların ticari olarak satışlarını bireysel olarak yapmalarından doğan tüm vergisel kayıp ve kaçakların da önüne geçilmiş olunacak. Taşıt Bilgi Sistemi güvenlik güçlerinin de işini kolaylaştıracak. Sistem sayesinde aranma kaydı olan kişilerin de araç alım satım işlemleri engellenebilecek, olası alım satım işlemlerinde ise yakalanmalarına imkan sağlanacak.

Öte yandan yönetmelikte yer alan yeni sistemin uygulaması halinde araç ticaretinden kaynaklı oluşan vergisel bilgiler anlık olarak Maliye Bakanlığı ile paylaşılacak ve vergi takibi daha da kolaylaşacak.