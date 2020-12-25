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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri 2. el araba fiyatlarında son durum | İkinci el otomobil alacaklar dikkat! İşte yeni dönemin ayrıntıları 2. el araba fiyatlarında son durum | İkinci el otomobil alacaklar dikkat! İşte yeni dönemin ayrıntıları 2. el araba fiyatlarında son durum | İkinci el otomobil alacaklar dikkat! İşte yeni dönemin ayrıntıları.... Konut alım satımında tapuda uygulanan sistemin benzeri ikinci el araç için de gündemde. Bakanlığın yönetmeliğe eklediği yeni sistemin hayata geçirilmesi halinde bir aracın üretimden hurdaya ayrıldığı süreye kadar olan tüm serüveni kayıt altına alınıyor. Taşıt Bilgi Sistemi ile her aracın bir karnesi olacakken ikinci el araç ticaretindeki kayıt dışılık sona erecek, güvenli alım satımın önü açılacak, yetkisi olmadan bu işin ticaretini yapanlar ise engellenmiş olacak. Giriş Tarihi: 25.12.2020 09:08 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 09:10 15 Ağustos 2020 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik sonrası dikkat çeken bir detay yer aldı. GALERİ DEVAM EDİYOR Söz konusu yönetmeliğin 4/b fıkrasında 'Taşıt Bilgi Sistemi' tanımlaması da yapıldı. Sistem bir aracın üretim bandından hurdaya ayrıldığı zamana kadar olan tüm süreci kayıt altına alınmasını içeriyor. İKİNCİ EL ARAÇ TİCARETİ KAYIT ALTINA ALINACAK
Bakanlığın yönetmeliğe eklediği sistemin hayata geçirilmesi halinde ise; ikinci el araç ticareti ile araç üzerinde gerçekleştirilen tüm ekspertiz süreçleri kayıt altına alınmış olacak. Öte yandan bakanlığın yönetmelikte ifade ettiği sistem ile bir aracın geçmişine ait tüm bilgiler de merkezi olarak dijital ortamda anlık ulaşılabilir halde tutulabilecek.
VERGİSEL KAYIP VE KAÇAKLARIN DA ÖNÜNE GEÇİLECEK
Yeni sistem ile ikinci el araç ticaretinde şahısların ticari olarak satışlarını bireysel olarak yapmalarından doğan tüm vergisel kayıp ve kaçakların da önüne geçilmiş olunacak. Taşıt Bilgi Sistemi güvenlik güçlerinin de işini kolaylaştıracak. Sistem sayesinde aranma kaydı olan kişilerin de araç alım satım işlemleri engellenebilecek, olası alım satım işlemlerinde ise yakalanmalarına imkan sağlanacak.
Öte yandan yönetmelikte yer alan yeni sistemin uygulaması halinde araç ticaretinden kaynaklı oluşan vergisel bilgiler anlık olarak Maliye Bakanlığı ile paylaşılacak ve vergi takibi daha da kolaylaşacak.
GÜVENLİ ALIM SATIMIN ÖNÜ AÇILACAK
Sistemin en önemli katkılarından biri ise vatandaşın daha güvenli araç alım satım yapmasının önünü açması olacak. Vatandaş aldığı aracın geçmişine yönelik tüm bilgileri sistem üzerinden kontrol edebilecek ve aldığı araç hakkında daha şeffaf bilgiye sahip olabilecek.