1995 model Opel Vectra açık artırmada satıldı! Eşi benzeri yok! Fiyatı sır gibi saklanıyor
Sivas'ta, yıllardır garajda bekletilen sıfırdan farksız 1995 model Opel Vectra açık artırmayla satıldı. Otomobilin alıcısı, böyle bir araç olduğunu düşünmediğini ifade ederek "Haber gelince heyecanlandık" dedi. Eşi benzeri olmayan aracın fiyatı ise sır gibi saklanıyor.
Giriş Tarihi: 13.11.2021
13:01
Yıllar önce Almanya'da çalışan Emrullah Güler, 1995 yılında Sivas'ta yaptırdığı apartmanın bir dükkanını garaja çevirerek, o yıl satın aldığı otomobili burada muhafaza etti. Güler, aracı ise sadece Almanya'dan memleketi Sivas'a tatile geldiği yaz günlerinde kullandı. Her yaz yaklaşık bin kilometre yapan Güler, 2013 yılında vefat etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Güler'e ait 95 model araç ve 4 katlı apartman varislerine miras kaldı. Araç, Sulh Hukuk Mahkemesince açık arttırmayla satışa çıkarıldı. Arkadaşlarının tavsiyesi üzerine aracı Ordu'da yaşayan Erdal Alan satın aldı. Satın alınan araç 8 yıl sonra garajdan çıkarıldı. İlk günkü halini korumayı başaran araç sadece 16 bin 511 kilometrede. Görenleri şaşkına çeviren aracın satış fiyatı ise sır gibi saklandı.
"BU KİLOMETREDE BÖYLE BİR OTOMOBİLİN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORDUK" Erdal Alan, bu kilometrede böyle bir otomobilin olduğunu düşünmediklerini dile getirerek, "Yakın bir dostum vasıtasıyla Sivas'ta böyle bir aracın olduğunu öğrendim.
'Ağabey araba satılacak. Sende bu tarz arabaları seviyorsun. İstersen bir değerlendir' dediler. Tabi ki bir heyecan oluşturdu. Bu kilometrede böyle bir otomobilin olduğunu düşünmüyorduk. Bunun haberi gelince biraz heyecanlandık. Sonra arabanın videoları geldi. Daha da heyecanlandım" dedi.
"BEKLEDİĞİMİN ÜSTÜNDE BİR OTOMOBİLDİ" Alan, beklediğinin üstünde bir otomobil olduğunu söyleyerek, "Emrullah amcamız rahmetli olmuş. Rahmetli olduktan sonra uzun bir süre otomobil garajda kaldı. Tozlu bir haldeydi.