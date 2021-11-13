1995 model Opel Vectra açık artırmada satıldı! Eşi benzeri yok! Fiyatı sır gibi saklanıyor

"BU KİLOMETREDE BÖYLE BİR OTOMOBİLİN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORDUK"

Erdal Alan, bu kilometrede böyle bir otomobilin olduğunu düşünmediklerini dile getirerek, "Yakın bir dostum vasıtasıyla Sivas'ta böyle bir aracın olduğunu öğrendim.