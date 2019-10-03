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1994 model Şahin ortaya çıktı! Çılgın teklifler geliyor...
Türkiye'de bir döneme damga vuran Tofaş'ın Şahin modeline hasta olan bir kişi binlerce kişiyi peşine taktı. 1994 model Şahin'i hangardan çıkarttı ve getirdiği son haliyle gündeme oturdu. Eski otomobil meraklısı bir kişi İstanbul'dan aldığı 1994 model Tofaş Şahin'in koltuklarındaki naylonlar bile duruyordu. Ancak daha ilginç olan onun hikayesi ve teklif edilen fiyat...Tofaş'ın Şahin, Kartal ve Doğan üçlemesi 'Kuş Serisi' olarak bilinmektedir. Kuş Serisi'nin seri üretimine ise 2001'de son verildi.
Giriş Tarihi: 03.10.2019 14:30 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 14:31
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