1980 model Ford Taunus marka aracına gözü gibi baktı! İsteyen çok...

1980 model Ford Taunus marka aracına gözü gibi baktı! Zonguldak'ta yaşayan İsmail Tan, çok sevdiği arkadaşının 40 yıl önce İngiltere'den satın alıp getirdiği 1980 model Ford Taunus marka aracına gözü gibi bakıyor. İsmail Tan, "Aracımı benden satın almak isteyenler oldu ama aracıma o kadar kalpten bağlıyım ki benim için bir evlat gibi. Ondan ayrılmam mümkün değil. "dedi.