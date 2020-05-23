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1980 model Ford Taunus marka aracına gözü gibi baktı! İsteyen çok...

1980 model Ford Taunus marka aracına gözü gibi baktı! Zonguldak'ta yaşayan İsmail Tan, çok sevdiği arkadaşının 40 yıl önce İngiltere'den satın alıp getirdiği 1980 model Ford Taunus marka aracına gözü gibi bakıyor. İsmail Tan, "Aracımı benden satın almak isteyenler oldu ama aracıma o kadar kalpten bağlıyım ki benim için bir evlat gibi. Ondan ayrılmam mümkün değil. "dedi.

Giriş Tarihi: 23.05.2020 12:57 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 13:06
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1980 model Ford Taunus marka aracına gözü gibi baktı! İsteyen çok...

Rüzgarlımeşe Mahallesi'nde oturan 79 yaşındaki Tan'ın 40 yıl önce İngiltere'de ateşe olarak görev yapan arkadaşı Orhan Aslanoğlu, o dönem 1980 model Ford Taunus satın aldı.

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1980 model Ford Taunus marka aracına gözü gibi baktı! İsteyen çok...

Türkiye'ye gelen arkadaşını ziyaret eden Tan, ilk gördüğü andan itibaren otomobili beğenerek arkadaşından satın almak istedi. Arkadaşı da kendisini kırmayarak otomobili Tan'a sattı.

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1980 model Ford Taunus marka aracına gözü gibi baktı! İsteyen çok...

Kendisinde özel bir yer edinen aracı adeta gözünden sakınan Tan, yaşadığı apartmanın boş alanına garaj yaparak aracı muhafaza etti.

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1980 model Ford Taunus marka aracına gözü gibi baktı! İsteyen çok...

Tan, haftada bir kez bakımı ile temizliğini yaptığı ve "evladım gibi" dediği aracına özel ilgi gösteriyor.

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1980 model Ford Taunus marka aracına gözü gibi baktı! İsteyen çok...

İsmail Tan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşının İngiltere'den Türkiye'ye dönerken yanında getirdiği otomobili çok beğendiğini söyledi.