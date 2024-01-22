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Haberler Galeri 12 ay garantili ikinci el araç! Fiyatlar 249 bin TL’den başlıyor! İşte Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel….

12 ay garantili ikinci el araç! Fiyatlar 249 bin TL’den başlıyor! İşte Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel….

12 Ay garantili yenilenmiş ikinci el araç satışı için hamle yapan Renault, uygun fiyat seçenekleri ile resmi internet sitesi üzerinden satış yapıyor. Piyasanın en çok tutulan araç modellerinden lüks marka araçlara kadar orijinal veya onaylı parçalarla araçların tüm sorunlarını gideren firma, listesini güncellemeye devam ediyor. Bizde sizler için 500 bin TL'ye kadar satın alabileceğiniz ikinci el araç modellerini bir araya getirdik. İşte liste….

Giriş Tarihi: 22.01.2024 20:45 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 20:45
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12 ay garantili ikinci el araç! Fiyatlar 249 bin TL’den başlıyor! İşte Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel….

İkinci el araç piyasasına Renault yenilenmiş araç hamlesi ile damgasını vurmaya devam ediyor. Renault, Dacia, Fiat, Opel, Nissan, Ford, Peugeot, Volkswagen, Citroen, Hyundai, BMW, Kia, Toyota, Skoda, Audi, Seat, Honda, Land Rover, Jeep, Suzuki, Alfa Romeo, Chevrolet, Daihatsu, Jaguar, Porsche ve Volvo gibi markalara ait ikinci el araçları fabrikasında test sürüşü, ekspertiz, teşhis, mekanik ve karoser onarımının yanı sıra boya işlemleri, Renault Estetik süreci (ayrıntılı iç ve dış temizlik), kalite kontrolü birçok işlem uygulandıktan sonra 2. El araç modellerini uygun fiyattan ile yeni sahibi ile buluşturuyor. İşte firmanın en 500 bin TL'ye kadar satışa sunduğu ikinci el garantili araç modelleri….

RENAULT FABRİKASINDA YENİLENEN İKİNCİ EL ARAÇ MODELLERİ VE FİYATLARI

GALERİ DEVAM EDİYOR
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12 ay garantili ikinci el araç! Fiyatlar 249 bin TL’den başlıyor! İşte Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel….

1) 1990 Model Renault R5 249.900 TL

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12 ay garantili ikinci el araç! Fiyatlar 249 bin TL’den başlıyor! İşte Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel….

2) 1995 Model Renault R19 255.000 TL

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12 ay garantili ikinci el araç! Fiyatlar 249 bin TL’den başlıyor! İşte Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel….

3) 2012 Model Renault Kangoo Express 275.000 TL

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12 ay garantili ikinci el araç! Fiyatlar 249 bin TL’den başlıyor! İşte Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel….

4) 2016 Model Peugeot Bipper 325.000 TL