12 ay garantili ikinci el araç! Fiyatlar 249 bin TL’den başlıyor! İşte Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel….

12 Ay garantili yenilenmiş ikinci el araç satışı için hamle yapan Renault, uygun fiyat seçenekleri ile resmi internet sitesi üzerinden satış yapıyor. Piyasanın en çok tutulan araç modellerinden lüks marka araçlara kadar orijinal veya onaylı parçalarla araçların tüm sorunlarını gideren firma, listesini güncellemeye devam ediyor. Bizde sizler için 500 bin TL'ye kadar satın alabileceğiniz ikinci el araç modellerini bir araya getirdik. İşte liste….