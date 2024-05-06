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THY'den tecrübesiz lise mezunu kabin memuru alımı! KPSS yok! İşte başvuru genel ve fiziki başvuru şartları

Türk Hava Yolları (THY), tecrübesiz Kabin Memuru adayları için alım programı başlattı. THY Kariyer sayfası üzerinden tüm detaylara ulaşabileceğiniz bu programa en az lise mezunu ve belirtilen boy şartını karşılayan adaylar başvuruda bulunabiliyor. İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı…

Giriş Tarihi: 06.05.2024 08:56 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 08:58
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THY’den tecrübesiz lise mezunu kabin memuru alımı! KPSS yok! İşte başvuru genel ve fiziki başvuru şartları

Türk Hava Yolları (THY) kadın ve erkek adaylar arasından tecrübesiz Kabin Memuru alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları THY Kariyer sayfası üzerinden açıklayan kurum en az lise mezunu adaylar başvurularını kabul edeceğini belirtti. Ayrıca başvuruda bulunmak isteyen kadın adaylar için 60-180 cm. arası, erkek adaylar için 170-190 cm arası boya sahip olma şartı isteniyor. İşte THY personel alım ilanına ilişkin merak edilen tüm detaylar…

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THY’den tecrübesiz lise mezunu kabin memuru alımı! KPSS yok! İşte başvuru genel ve fiziki başvuru şartları

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Türk Hava Yolları tecrübesiz Kabin Memuru alımı başvuruları internet ortamındaki Türk Hava Yolları kariyer sitesi "kariyer.thy.com" üzerinden yapılabiliyor. İlan, yeterli başvuru sayısına ulaşılana kadar yayında kalacak.

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THY’den tecrübesiz lise mezunu kabin memuru alımı! KPSS yok! İşte başvuru genel ve fiziki başvuru şartları

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

- T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

- 01/01/1982 ile 31/12/2004 tarihleri arasında doğmuş olmak

- En az lise mezunu olmak

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THY’den tecrübesiz lise mezunu kabin memuru alımı! KPSS yok! İşte başvuru genel ve fiziki başvuru şartları

- İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)

- Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

- Daha önce Türk Hava Yolları ve iştirakleri ile diğer iş yerlerinden fesih, devamsızlık, sağlık veya disiplinsizlik gibi nedenlerle ayrılmamış olmak

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THY’den tecrübesiz lise mezunu kabin memuru alımı! KPSS yok! İşte başvuru genel ve fiziki başvuru şartları

FİZİKSEL ŞARTLAR

- Kadınlar için 160-180 cm. arası, erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (Boy-kilo endeksine uygun olmalıdır.)

- Vücudun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmamak (Bu konudaki görselimizi incelemek için lütfen tıklayınız. Görselde belirtilen beyaz renkli bölgelerde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmaması gerekmektedir.)