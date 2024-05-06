THY’den tecrübesiz lise mezunu kabin memuru alımı! KPSS yok! İşte başvuru genel ve fiziki başvuru şartları

Türk Hava Yolları (THY) kadın ve erkek adaylar arasından tecrübesiz Kabin Memuru alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları THY Kariyer sayfası üzerinden açıklayan kurum en az lise mezunu adaylar başvurularını kabul edeceğini belirtti. Ayrıca başvuruda bulunmak isteyen kadın adaylar için 60-180 cm. arası, erkek adaylar için 170-190 cm arası boya sahip olma şartı isteniyor. İşte THY personel alım ilanına ilişkin merak edilen tüm detaylar…