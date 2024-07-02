Şube müdürü, mühendis, teknisyen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2024 şube müdürü, mühendis, teknisyen emekli memur maaşları

3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak olan Haziran ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran da ortaya çıkmış olacak. Böylece milyonlarca emekli ve memur ile birlikte sosyal yardım alanlar, dul yetim maaşı alanlar yeni aylıklarını öğrenmiş olacak. Peki, şube müdürü, mühendis, teknisyen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte Temmuz 2024 şube müdürü, mühendis, teknisyen emekli memur maaşları hakkında bilgiler!