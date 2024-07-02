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Şube müdürü, mühendis, teknisyen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2024 şube müdürü, mühendis, teknisyen emekli memur maaşları

3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak olan Haziran ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran da ortaya çıkmış olacak. Böylece milyonlarca emekli ve memur ile birlikte sosyal yardım alanlar, dul yetim maaşı alanlar yeni aylıklarını öğrenmiş olacak. Peki, şube müdürü, mühendis, teknisyen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte Temmuz 2024 şube müdürü, mühendis, teknisyen emekli memur maaşları hakkında bilgiler!

ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024 14:52 Güncelleme: 02.07.2024 14:52
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Şube müdürü, mühendis, teknisyen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2024 şube müdürü, mühendis, teknisyen emekli memur maaşları

Enflasyon verileri, emekli ve memur maaşlarına yapılan zamda referans olacak. Bu veriler milyonlarca emekli, memur, sosyal yardım alanlar, dul ve yetim maaşı alanlar için yeni aylık hesaplamalarının temelini oluşturacak.

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Şube müdürü, mühendis, teknisyen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2024 şube müdürü, mühendis, teknisyen emekli memur maaşları

ŞUBE MÜDÜRÜ, MÜHENDİS, TEKNİSYEN MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Şube müdürü, mühendis, teknisyen maaşları henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

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Şube müdürü, mühendis, teknisyen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2024 şube müdürü, mühendis, teknisyen emekli memur maaşları

EMEKLİLERİN BEKLENTİLERİ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılıyor. Emeklilere refah payı, taban aylık artışı ve seyyanen zam gibi ek iyileştirmeler de gündemde. Bu iyileştirmeler, emeklilerin maaşlarında hissedilir bir artış sağlayacak.

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Şube müdürü, mühendis, teknisyen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2024 şube müdürü, mühendis, teknisyen emekli memur maaşları

ZAM TAKVİMİ

Zam oranı 3 Temmuz Çarşamba günü belli olacak. Memurlar, 15 Temmuz'da zamlı maaşlarını 14 günlük zam farkıyla birlikte hesaplarında görecekler.

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Şube müdürü, mühendis, teknisyen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2024 şube müdürü, mühendis, teknisyen emekli memur maaşları

SSK emeklileri, 17-26 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz'da zamlı aylıklarını alacaklar. Memur emeklilerinden maaşını aylık alanlara 1-5 Temmuz'da zamsız para yatırılacak ve zam farkı Temmuz ayı içerisinde ödenecek. Aynı tarihte maaşını 3 aylık alanlara da ödeme dönemlerine göre 1, 2 ya da 3 aylık zam farkı verilecek.