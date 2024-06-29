Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavları ne zaman? MEB-2024 Öğretmen ataması mülakatları giriş belgesi nasıl alınır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların alan bazlı taban puanları açıklandı. Adaylar, bu kritik taban puanları listesine MEB'in resmi internet adresi üzerinden ulaşabilecekler. İşte, sözleşmeli öğretmen ataması sürecine dair son gelişmeler ve detaylar...