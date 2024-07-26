Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kurası canlı izle! Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuçları sorgulama ekranı

Bu sene isteğe bağlı iller arası yer değiştirme başvuruları büyük bir ilgi gördü. Başvurular, 26 Haziran'da başladı ve kısa sürede binlerce sağlık çalışanı tarafından tamamlandı. Sağlık çalışanları, atamalarının hangi şehirlere yapılacağını öğrenmek için büyük bir heyecan içinde. Kura çekimleri ise bugün canlı yayında yapılıyor.