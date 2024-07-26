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Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kurası canlı izle! Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuçları sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanlarının merakla beklediği iller arası tayin kurasını canlı yayınla gerçekleştiriyor. Noter huzurunda ve bilgisayar destekli olarak yapılacak olan bu kura çekimi, 26 Haziran 2024 itibariyle başlayan isteğe bağlı yer değiştirme başvurularını takiben gerçekleşiyor. Gözler şimdi canlı yayında çekilecek kura sonuçlarına çevrildi.

ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 10:56 Güncelleme: 26.07.2024 10:59
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Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kurası canlı izle! Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuçları sorgulama ekranı

Bu sene isteğe bağlı iller arası yer değiştirme başvuruları büyük bir ilgi gördü. Başvurular, 26 Haziran'da başladı ve kısa sürede binlerce sağlık çalışanı tarafından tamamlandı. Sağlık çalışanları, atamalarının hangi şehirlere yapılacağını öğrenmek için büyük bir heyecan içinde. Kura çekimleri ise bugün canlı yayında yapılıyor.

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Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kurası canlı izle! Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuçları sorgulama ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Kura çekimi 26 Temmuz'da. Sonuçlar ilan edildiğinde haberimizde olacak.

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Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kurası canlı izle! Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuçları sorgulama ekranı

Kura çekimi, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

KURA ÇEKİMİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kurası canlı izle! Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuçları sorgulama ekranı

Sonuçlar çekimin hemen ardından aynı platform üzerinden duyurulacak. Sağlık çalışanları, isim listesini ve atama sonuçlarını bu adres üzerinden sorgulayabilecekler.

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Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kurası canlı izle! Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuçları sorgulama ekranı

SONUÇLAR AYNI GÜN AÇIKLANACAK

Kura çekiminin ardından, yerleştirme sonuçları da aynı gün içerisinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) adresinden ilan edilecek.

Sağlık Bakanlığı personeli, tayin sonuçlarına 26 Temmuz'dan itibaren internet üzerinden ulaşabilecek.

BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ