26 Temmuz 2024, Cuma
Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kurası canlı izle! Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuçları sorgulama ekranı
Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanlarının merakla beklediği iller arası tayin kurasını canlı yayınla gerçekleştiriyor. Noter huzurunda ve bilgisayar destekli olarak yapılacak olan bu kura çekimi, 26 Haziran 2024 itibariyle başlayan isteğe bağlı yer değiştirme başvurularını takiben gerçekleşiyor. Gözler şimdi canlı yayında çekilecek kura sonuçlarına çevrildi.
Giriş: 26.07.2024 10:56 Güncelleme: 26.07.2024 10:59
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