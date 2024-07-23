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Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuruları sonuçlandı mı? Temmuz ayı Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kurası hangi tarihte?

Sağlık Bakanlığı'nın iller arası tayin sonuçları için bekleyiş sürüyor. 26 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında yapılan başvuruların ardından süreç, kura çekimi aşamasına geldi. Başvuruların geçerli sayılabilmesi için belirtilen süre içinde tamamlanmış ve doğru bilgilerle yapılmış olması gerekiyor. Peki, Sağlık Bakanlığı'nın yer değiştirme kurası ne zaman gerçekleştirilecek? İşte, bu konuda merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 13:35
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Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuruları sonuçlandı mı? Temmuz ayı Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kurası hangi tarihte?

Sağlık Bakanlığı'nın 2024 Haziran dönemi iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Başvurular 1 Temmuz 2024 tarihinde sona erdi ve itirazlar değerlendirildi. Şimdi gözler, iller arası tayin başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Peki, bu kritik sonuçlar ne zaman duyurulacak? İşte, merak edilen detaylar...

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Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuruları sonuçlandı mı? Temmuz ayı Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kurası hangi tarihte?

Sağlık Bakanlığı Tayin Sonuçları İçin Tarih Belli Oldu!

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan binlerce personel tarafından merakla beklenen iller arası tayin başvuru sonuçları ve kura çekimi tarihi sonunda belli oldu.

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Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuruları sonuçlandı mı? Temmuz ayı Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kurası hangi tarihte?

Kura Çekimi 26 Temmuz'da

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iller arası yer değiştirme kurası 26 Temmuz 2024 Cuma günü gerçekleştirilecek.

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Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuruları sonuçlandı mı? Temmuz ayı Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kurası hangi tarihte?

Kuranın saati ve yeri ise Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi ( üzerinden ayrıca duyurulacak.

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Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuruları sonuçlandı mı? Temmuz ayı Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kurası hangi tarihte?

Sonuçlar Aynı Gün Açıklanacak

Kura çekiminin ardından, yerleştirme sonuçları da aynı gün içerisinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) adresinden ilan edilecek.

Sağlık Bakanlığı personeli, tayin sonuçlarına 26 Temmuz'dan itibaren internet üzerinden ulaşabilecek.