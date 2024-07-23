Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuruları sonuçlandı mı? Temmuz ayı Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kurası hangi tarihte?

Sağlık Bakanlığı'nın iller arası tayin sonuçları için bekleyiş sürüyor. 26 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında yapılan başvuruların ardından süreç, kura çekimi aşamasına geldi. Başvuruların geçerli sayılabilmesi için belirtilen süre içinde tamamlanmış ve doğru bilgilerle yapılmış olması gerekiyor. Peki, Sağlık Bakanlığı'nın yer değiştirme kurası ne zaman gerçekleştirilecek? İşte, bu konuda merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr Giriş: 23.07.2024 13:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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