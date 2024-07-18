ÖGG sınav sonuçlarına SAATLER KALDI! 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuç ekranı açıldı mı? EGM ÖGG sonuç sorgulama

ÖGG Sınav Değerlendirmesi Nasıl Yapılıyor?

Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınavı'nda adaylara yöneltilen 100 adet çoktan seçmeli sorunun her biri 1 puan değerinde olup, sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek.

Silah farkı sınavına katılan adaylar için ise 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu bulunuyor. Bu sınavda her soru 2 puan değerinde olup, değerlendirme 50 puan üzerinden yapılacak.