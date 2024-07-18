ÖGG sınav sonuçlarına SAATLER KALDI! 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuç ekranı açıldı mı? EGM ÖGG sonuç sorgulama
Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) takvimine göre, bu sınavların sonuçlarının temmuz ayının üçüncü haftasında açıklanması planlanmıştı. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024
06:28
Güncelleme: 18.07.2024
06:30
29 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen Özel Güvenlik Görevlisi 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın (ÖGG) ardından adaylar, heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Sınav soruları ve cevap anahtarını inceleyerek bir ön değerlendirme yapan adaylar, EGM'den gelecek resmi açıklamaya kilitlenmiş durumda. Peki ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖGG Sınav Sonuçları İçin Heyecanlı Bekleyiş Sürüyor!
Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen binlerce adayın katıldığı 109. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi Temel Eğitim ve 85. Dönem Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sonuçları merakla bekleniyor. 29 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından gözler Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) gelecek açıklamaya çevrildi.
ÖGG Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Yayınlanan kılavuz bilgilerine göre ÖGG sınav sonuçlarının 19 Temmuz 2024 tarihinde açıklanması öngörülüyor. Adaylar, sonuçlara EGM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.
ÖGG Sınav Sonuçları Nasıl Öğrenilir?
Sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" üzerinden duyurulacak. Adaylar, "Özel Güvenlik Sınav Soruları (online işlemler)" bölümünden TC kimlik numaraları ile sonuçlara erişim sağlayabilecek.
Sınav sonucu açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.
109. DÖNEM SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ÖGG Sınav Değerlendirmesi Nasıl Yapılıyor?
Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınavı'nda adaylara yöneltilen 100 adet çoktan seçmeli sorunun her biri 1 puan değerinde olup, sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek.
Silah farkı sınavına katılan adaylar için ise 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu bulunuyor. Bu sınavda her soru 2 puan değerinde olup, değerlendirme 50 puan üzerinden yapılacak.