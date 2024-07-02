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Müsteşar, kaymakam, zabıta, avukat maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Müsteşar, kaymakam, zabıta, avukat emekli memur maaşları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini duyuracak. Bu veriler, milyonlarca vatandaşın aylık gelirlerini belirlemekte kritik rol oynayacak. Haziran ayı enflasyon verileri emekli, memur, sosyal yardım alan vatandaşların yeni aylık hesaplamalarının temelini oluşturacak. Peki, müsteşar, kaymakam, zabıta, avukat maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte müsteşar, kaymakam, zabıta, avukat emekli maaşları!

ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024 13:30
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Müsteşar, kaymakam, zabıta, avukat maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Müsteşar, kaymakam, zabıta, avukat emekli memur maaşları

Enflasyon verileri, emekli ve memur maaşlarında güncellemelere neden olabilir. Bu veriler milyonlarca emekli, memur, sosyal yardım alanlar, dul ve yetim maaşı alanlar için yeni aylık hesaplamalarının temelini oluşturacak. Peki, müsteşar, kaymakam, zabıta, avukat maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar!

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Müsteşar, kaymakam, zabıta, avukat maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Müsteşar, kaymakam, zabıta, avukat emekli memur maaşları

MÜSTEŞAR, KAYMAKAM, ZABITA, AVUKAT MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Müsteşar, kaymakam, zabıta, avukat maaşları henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

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Müsteşar, kaymakam, zabıta, avukat maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Müsteşar, kaymakam, zabıta, avukat emekli memur maaşları

EMEKLİLERİN BEKLENTİLERİ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılıyor. Emeklilere refah payı, taban aylık artışı ve seyyanen zam gibi ek iyileştirmeler de gündemde.

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Müsteşar, kaymakam, zabıta, avukat maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Müsteşar, kaymakam, zabıta, avukat emekli memur maaşları

ZAM TAKVİMİ

Zam oranı 3 Temmuz Çarşamba günü belli olacak. Memurlar, 15 Temmuz'da zamlı maaşlarını 14 günlük zam farkıyla birlikte hesaplarında görecekler.

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Müsteşar, kaymakam, zabıta, avukat maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Müsteşar, kaymakam, zabıta, avukat emekli memur maaşları

SSK emeklileri, 17-26 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz'da zamlı aylıklarını alacaklar.