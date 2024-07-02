Müsteşar, kaymakam, zabıta, avukat maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Müsteşar, kaymakam, zabıta, avukat emekli memur maaşları
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini duyuracak. Bu veriler, milyonlarca vatandaşın aylık gelirlerini belirlemekte kritik rol oynayacak. Haziran ayı enflasyon verileri emekli, memur, sosyal yardım alan vatandaşların yeni aylık hesaplamalarının temelini oluşturacak. Peki, müsteşar, kaymakam, zabıta, avukat maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte müsteşar, kaymakam, zabıta, avukat emekli maaşları!