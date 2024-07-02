Müsteşar, kaymakam, zabıta, avukat maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Müsteşar, kaymakam, zabıta, avukat emekli memur maaşları

Enflasyon verileri, emekli ve memur maaşlarında güncellemelere neden olabilir. Bu veriler milyonlarca emekli, memur, sosyal yardım alanlar, dul ve yetim maaşı alanlar için yeni aylık hesaplamalarının temelini oluşturacak. Peki, müsteşar, kaymakam, zabıta, avukat maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar!