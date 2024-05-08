08 Mayıs 2024, Çarşamba
MİT’te kariyer fırsatı başladı: KPSS şartı olmaksızın personel alımına başladı! İşte kadrolar ve başvuru şartları…
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yeni personel alımları için başvuruların başladığını duyurdu. MİT, belirli kadrolarda KPSS puan şartı aramadan personel alımı gerçekleştirecek. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen detayları ve alım yapılacak kadroları resmi kariyer sayfası üzerinden duyurdu. İşte merak edilen o ilanlar…
Giriş Tarihi: 08.05.2024 15:41 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 15:42
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