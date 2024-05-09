MİT duyurdu: KPSS şartı olmaksızın personel alımı yapılıyor! İşte kadrolar ve başvuru şartları…

İstihbarat Uzmanı Şartları;

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2) 35 yaşını doldurmamış olmak

3) Üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)

4) Aşağıda belirtilen yabancı dil gerekliliklerinden en az birini yerine getirmiş olmak:

- Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinin birinden 70 veya üzeri YDS puanı almış olmak ya da İngilizce için 70 veya üzeri YDS puanına karşılık gelen TOEFL IBT sınav sonucuna sahip olmak (TOEFL IBT'nin YDS puan eşdeğerliği www.osym.gov.tr üzerinden öğrenilebilir)

- Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dışında kalan ve YDS kapsamında bulunan dillerin birinden 60 veya üzeri YDS puanı almış olmak.

Yukarıda belirtilen şartları sağlamayanların başvuruları değerlendirmeye alınmamaktadır

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