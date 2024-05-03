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KPSS puanı düşük olanlara İŞKUR’dan istihdam imkanı! Tam ilkokul mezunu 5.271 personel alımı başladı
İŞKUR, Kasım ayında Türkiye genelinde 5.271 kişilik temizlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Kamu ve özel sektörden firmaların yer aldığı ilanlarda en az ilkokul mezunu adaylardan başvurular kabul edilecek. İşte İŞKUR mayıs ayı alım ilanları…
Giriş Tarihi: 03.05.2024 16:05Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 16:06