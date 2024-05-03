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KPSS puanı düşük olanlara İŞKUR’dan istihdam imkanı! Tam ilkokul mezunu 5.271 personel alımı başladı

İŞKUR, Kasım ayında Türkiye genelinde 5.271 kişilik temizlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Kamu ve özel sektörden firmaların yer aldığı ilanlarda en az ilkokul mezunu adaylardan başvurular kabul edilecek. İşte İŞKUR mayıs ayı alım ilanları…

Giriş Tarihi: 03.05.2024 16:05 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 16:06
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KPSS puanı düşük olanlara İŞKUR’dan istihdam imkanı! Tam ilkokul mezunu 5.271 personel alımı başladı

5.271 kişilik istihdam hedefi ile İŞKUR, Kasım ayında Türkiye genelinde temizlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Özel sektör ve kamu kurumlarının yer aldığı ilanlarda, en az ilkokul mezunu adaylardan başvurular kabul edilecek. Bazı ilanlarda KPSS puanı şartı aranırken, bazılarında ise bu şart aranmıyor. İşte merak edilen detaylar….

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KPSS puanı düşük olanlara İŞKUR’dan istihdam imkanı! Tam ilkokul mezunu 5.271 personel alımı başladı

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az ilkokul mezunu olmak,

Sağlık problemi bulunamamak,

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KPSS puanı düşük olanlara İŞKUR’dan istihdam imkanı! Tam ilkokul mezunu 5.271 personel alımı başladı

Takım çalışmasına yatkın olmak,

Kişisel temizliğine önem veren

Tam ve yarı zamanlı çalışmaya uygun

18-40 yaş aralığında bulunmak.

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KPSS puanı düşük olanlara İŞKUR’dan istihdam imkanı! Tam ilkokul mezunu 5.271 personel alımı başladı

İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR üzerinden Temizlik Görevlisi alım ilanlarına başvuruda buluna bilmek için esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=4335 internet adresine giriş yapın "MESLEK" yazan kutucuğa Temizlik Görevlisi yazarak ara ikonuna tıklayın. Tüm iller için yer alan ilanlar listelenecektir. Başvuru şartlarını taşıdığınız ilana tıklayarak kolayca başvuruda bulunabilirsiniz.

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KPSS puanı düşük olanlara İŞKUR’dan istihdam imkanı! Tam ilkokul mezunu 5.271 personel alımı başladı

İlk defa başvuruda bulunacak adaylar E-Devlet şifresi ile giriş yapmaları gerekiyor.