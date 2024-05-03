KPSS puanı düşük olanlara İŞKUR’dan istihdam imkanı! Tam ilkokul mezunu 5.271 personel alımı başladı

5.271 kişilik istihdam hedefi ile İŞKUR, Kasım ayında Türkiye genelinde temizlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Özel sektör ve kamu kurumlarının yer aldığı ilanlarda, en az ilkokul mezunu adaylardan başvurular kabul edilecek. Bazı ilanlarda KPSS puanı şartı aranırken, bazılarında ise bu şart aranmıyor. İşte merak edilen detaylar….