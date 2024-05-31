31 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Halk Eğitim Kursundan belge almak yeterli! Sahil Güvenlik KPSS şartı aramaksızın Uzman Erbaş alıyor! İşte kadrolar…

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2024 Yılı İkinci Dönem Uzman Erbaş alımları beklenen kılavuzu yayınladı. Başvuru şartları ve branşlara ilişkin merak edilen detayları açıklayan Komutanlık, başvuruda bulunacak adaylardan KPSS puan şartı aramıyor. Bazı kadrolar için ise Halk Eğitim Merkezleri, Hayat Boyu Öğrenme Kursları veya Mesleki Eğitim Merkezlerinden alınan Diploma/Sertifikasına ya da Ustalık/Kalfalık Sertifikası yeterli oluyor. İşte merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 31.05.2024 09:06 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 09:07
  • 1
  • 15
Halk Eğitim Kursundan belge almak yeterli! Sahil Güvenlik KPSS şartı aramaksızın Uzman Erbaş alıyor! İşte kadrolar…

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2024 Yılı İkinci Dönem Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzunu yayınladı. 140 Topçu, 45 Telsizci, 35 Motorcu, 30 Elektrikçi, 35 İkmal (Aşçı), 15 Kurbağa adam branşlarında olmak üzere toplamda 300 Uzman Erbaş alımı gerçekleştireceğini açıklayan Komutanlık, başvuruda bulunacak adaylardan KPSS puan şartı aramıyor. İşte 2024 İkinci Dönem Uzman Erbaş alımına ilişkin merak edilen detaylar…

  • 2
  • 15
Halk Eğitim Kursundan belge almak yeterli! Sahil Güvenlik KPSS şartı aramaksızın Uzman Erbaş alıyor! İşte kadrolar…

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

2024 Yılı İkinci Dönem Uzman Erbaş alımı başvuruları 3 Haziran 2024 tarihinde başlayıp 14 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek.

  • 3
  • 15
Halk Eğitim Kursundan belge almak yeterli! Sahil Güvenlik KPSS şartı aramaksızın Uzman Erbaş alıyor! İşte kadrolar…

Adaylar https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla başvurularını online olarak gerçekleştirebilecek.

  • 4
  • 15
Halk Eğitim Kursundan belge almak yeterli! Sahil Güvenlik KPSS şartı aramaksızın Uzman Erbaş alıyor! İşte kadrolar…

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a. Türk vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  • 5
  • 15
Halk Eğitim Kursundan belge almak yeterli! Sahil Güvenlik KPSS şartı aramaksızın Uzman Erbaş alıyor! İşte kadrolar…

c. 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

ç. Askerlik görevini yükümlü erbaş/er veya sözleşmeli erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak,