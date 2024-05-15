15-31 Mayıs İŞKUR'dan hastanelere beden işçisi, temizlik görevlisi ve çağrı merkezi müşteri temsilcisi alımı başladı! En az 20.800 TL maaşla! İşte başvuru şartları

Sağlık sektöründe çalışmak hayaliniz mi? İşte size müthiş bir haber! İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR), Türkiye genelinde hastanelerde binlerce yeni pozisyon için personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bu alım kapsamında, güvenlik görevlilerinden temizlik görevlilerine, sekreterlerden sağlık teknikerlerine kadar çok sayıda farklı pozisyon için adaylara iş imkanı sunulacak. İŞKUR'un bu kapsamlı personel alımı, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı ve aynı zamanda sağlık alanında hizmet standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor. Alımlar sayesinde hastanelerde insan kaynağı ihtiyacı karşılanacak ve bu sayede daha iyi bir sağlık hizmeti sunulması sağlanacak.