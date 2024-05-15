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Haberler Galeri 15-31 Mayıs İŞKUR'dan hastanelere beden işçisi, temizlik görevlisi ve çağrı merkezi müşteri temsilcisi alımı başladı! En az 20.800 TL maaşla! İşte başvuru şartları

15-31 Mayıs İŞKUR'dan hastanelere beden işçisi, temizlik görevlisi ve çağrı merkezi müşteri temsilcisi alımı başladı! En az 20.800 TL maaşla! İşte başvuru şartları

Sağlık sektöründe çalışmak hayaliniz mi? İşte size müthiş bir haber! İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR), Türkiye genelinde hastanelerde binlerce yeni pozisyon için personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bu alım kapsamında, güvenlik görevlilerinden temizlik görevlilerine, sekreterlerden sağlık teknikerlerine kadar çok sayıda farklı pozisyon için adaylara iş imkanı sunulacak. İŞKUR'un bu kapsamlı personel alımı, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı ve aynı zamanda sağlık alanında hizmet standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor. Alımlar sayesinde hastanelerde insan kaynağı ihtiyacı karşılanacak ve bu sayede daha iyi bir sağlık hizmeti sunulması sağlanacak.

Giriş Tarihi: 15.05.2024 08:20
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15-31 Mayıs İŞKUR’dan hastanelere beden işçisi, temizlik görevlisi ve çağrı merkezi müşteri temsilcisi alımı başladı! En az 20.800 TL maaşla! İşte başvuru şartları

Sağlık sektörü, sürekli gelişen ve insan kaynağına duyulan ihtiyacın hiç azalmadığı kritik bir alan. Özellikle pandemi sürecinden sonra hastanelerin personel ihtiyacı daha da arttı. İŞKUR'un bu alımdaki amacı, hastanelerdeki hizmet kalitesini artırarak, vatandaşlara daha iyi sağlık hizmeti sunmak.

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15-31 Mayıs İŞKUR’dan hastanelere beden işçisi, temizlik görevlisi ve çağrı merkezi müşteri temsilcisi alımı başladı! En az 20.800 TL maaşla! İşte başvuru şartları

Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuru yapacak adayların dikkate alması gereken genel şartlar şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • İlgili pozisyon için belirlenen yaş sınırlarını karşılamak.
  • Güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi pozisyonları için en az ilkokul mezunu olmak gerekmektedir. Sekreter pozisyonları için ise ilgili alanda meslek lisesi, ön lisans veya lisans düzeyinde eğitim almış olmak gerekiyor.
  • Herhangi bir sağlık sorunu veya engelin bulunmaması.
  • İlgili pozisyon için gerekli belgelere sahip olmak. Örneğin, güvenlik görevlisi için güvenlik kimlik kartı ya da sekreter için bilgisayar kullanım sertifikası gibi.

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15-31 Mayıs İŞKUR’dan hastanelere beden işçisi, temizlik görevlisi ve çağrı merkezi müşteri temsilcisi alımı başladı! En az 20.800 TL maaşla! İşte başvuru şartları

Başvurular Nasıl Yapılır?

Başvurular, İŞKUR'un e-şube sistemi üzerinden online olarak yapılmaktadır. Adaylar, İŞKUR'un resmi internet sitesine giriş yaparak, açık pozisyonlar ve gerekli başvuru şartları hakkında detaylı bilgi edinebilirler. İŞKUR, yeni alım ilanlarını da sürekli olarak web sitesi üzerinden duyurmaktadır.

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15-31 Mayıs İŞKUR’dan hastanelere beden işçisi, temizlik görevlisi ve çağrı merkezi müşteri temsilcisi alımı başladı! En az 20.800 TL maaşla! İşte başvuru şartları

Hastanelerde Personel Alım Süreci Nasıl İşler?

  1. İş İlanlarının Yayınlanması: Hastaneler, personel ihtiyaçlarını çeşitli kanallar aracılığıyla kamuoyuna duyurur.
  2. Başvuru Süreci: İlanlarda belirtilen yöntem ve koşullara göre adaylar başvurularını gerçekleştirir.
  3. Ön Değerlendirme: Başvurular, hastane yetkilileri tarafından incelenir ve uygun adaylar mülakata veya sınava davet edilir.
  4. Mülakat ve/veya Sınav Süreci: Adayların mesleki ve kişisel yetkinlikleri değerlendirilir.
  5. Referans Kontrolü ve İş Teklifi: Uygun bulunan adaylara iş teklifi yapılır.
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15-31 Mayıs İŞKUR’dan hastanelere beden işçisi, temizlik görevlisi ve çağrı merkezi müşteri temsilcisi alımı başladı! En az 20.800 TL maaşla! İşte başvuru şartları

Güncel İş İlanları ve Son Başvuru Tarihleri

Türkiye genelinde birçok sektörde ve farklı şehirlerde çeşitli pozisyonlar için açık iş ilanları bulunmaktadır. Aşağıda, pozisyonlara ve ilgili şehirlere göre düzenlenmiş, son başvuru tarihlerine göre sıralanmış güncel iş fırsatlarını bulabilirsiniz. İş ilanlarına başvuru yapmak ve işyeri adını görmek için ilgili sistemlere üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Beden İşçisi (Genel)

  • Çalışma Yeri: KOCAELİ / GEBZE
  • Pozisyon Sayısı: 1
  • Son Başvuru Tarihi: 29.05.2024
  • Kalan Gün: 15