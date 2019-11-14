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Zeynep Korel’in avukatından şok iddia: Hülya Darcan kızını tehdit ediyor

"Amerika'da temizlikçilik yaparak geçimini sağlıyor" haberleri ile gündem olan Zeynep Korel peş peşe yaptığı açıklamalarla olay olmaya devam ediyor. Hülya Darcan ve Tanju Korel'in büyük kızı olan Zeynep Korel kardeşi Bergüzar Korel ve ailesi hakkında yaptığı açıklamalarla magazin gündemine otururken şimdi de avukatının açıklamaları şok etkisi yarattı. Youtube'da bulunan bir magazin programına bağlanan avukat Esennur Ezgi Hülya Darcan'ın kızını ölümle tehdit ettiğini iddia etti.

Giriş Tarihi: 14.11.2019 10:47 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 10:48
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Zeynep Korel’in avukatından şok iddia: Hülya Darcan kızını tehdit ediyor

Hülya Darcan ve Tanju Korel'in büyük kızı, Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel, geçtiğimiz günlerde de annesinden 30'lu yaşlarında şiddet gördüğü iddialarıyla gündeme gelmişti.

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Zeynep Korel’in avukatından şok iddia: Hülya Darcan kızını tehdit ediyor

'Magazin Noteri' adlı Youtube programına bağlanan Zeynep Korel'in avukatı avukat Esennur Ezgi, şaşırtan iddialar ortaya attı. Yeni iddialara göre Zeynep Korel; Tanju Korel'in ölümünün ardından, babasından kalan ve annesinin yaşadığı evde kalmak istediğini annesine söyleyince, şiddet gördü. Oysaki o evde Zeynep Korel'in de yasal olarak hakkı vardı.

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Zeynep Korel’in avukatından şok iddia: Hülya Darcan kızını tehdit ediyor

"KARŞI TARAF UZLAŞMAYA YANAŞMIYOR"

Programda ilk olarak Zeynep Korel'in; babası Tanju Korel'in mirasından hiç pay almadığı iddialarını yanıtlayan Ezgi, "Zeynep Korel babası vefat ettikten sonra mirastan hiç pay almadı ve yüklü miktardaki payını annesi Hülya Darcan ile kardeşi Bergüzar Korel'e bıraktı. Hatta şu an Hülya Hanım'ın Ulus'ta oturduğu ev de Tanju Korel'den miras.

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Zeynep Korel’in avukatından şok iddia: Hülya Darcan kızını tehdit ediyor

Annesi Hülya Darcan'ın yaptığı maddi yardımlar Zeynep Korel için değil, kızı içindi. İki tarafı uzlaştırmak istedik ancak Hülya Darcan ve Bergüzar Korel anlaşmak istemediler. Zeynep Hanım yine miras payını istemedi ama ben avukatı olarak hak talebinde bulunacağım. Gerekirse Zeynep Korel'in hakkını alabilmesi için İzale-i Şuyu Davası (Ortaklığın Giderilmesi Davası) açacağız" dedi.

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Zeynep Korel’in avukatından şok iddia: Hülya Darcan kızını tehdit ediyor

İddialarına devam eden avukat Esennur Ezgi, müvekkili Zeynep Korel'in tek talebinin, itibarının iade edilmesi ve hakkında çıkan yalan haberler ile ilgili anne Hülya Darcan ile kız kardeş Bergüzar Korel'in gerekli açıklamaları yapmaları olduğunu belirterek, karşı tarafın asla uzlaşmaya yaklaşmadığını ifade etti.