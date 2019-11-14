Zeynep Korel’in avukatından şok iddia: Hülya Darcan kızını tehdit ediyor

"Amerika'da temizlikçilik yaparak geçimini sağlıyor" haberleri ile gündem olan Zeynep Korel peş peşe yaptığı açıklamalarla olay olmaya devam ediyor. Hülya Darcan ve Tanju Korel'in büyük kızı olan Zeynep Korel kardeşi Bergüzar Korel ve ailesi hakkında yaptığı açıklamalarla magazin gündemine otururken şimdi de avukatının açıklamaları şok etkisi yarattı. Youtube'da bulunan bir magazin programına bağlanan avukat Esennur Ezgi Hülya Darcan'ın kızını ölümle tehdit ettiğini iddia etti.