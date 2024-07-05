Yüsra Geyik memleketiyle ağızları açık bıraktı! Arka Sokaklar'ın Zeliş'i bakın aslen nereliymiş...

Aile, Bozkır, Arka Sokaklar, Taş Kağıt Makas gibi yapımlarla hafızalara kazınan Yüsra Geyik, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem oluyor. Asıl çıkışını Arka Sokaklar dizisinde 'Zeliş' karakteriyle yakalayan güzel oyuncu, şimdilerde yeni dizisiyle adından söz ettiriyor. Dizinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıkan Geyik, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor. Diğer yandan oyuncunun hayatını merak edip araştıranlar memleketini duyunca şaşırıyor. İşte Yüsra Geyik'in memleketi...