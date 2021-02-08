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YouTuber Nisa Ölmez: Görürsem mahvedeceğim!
Youtuber kimliği ve yaptığı oyun yayınları ile kendinden bahsettiren Nisa Ölmez, Bi'Başka Youtube kanalının Sal Gitsin programında Melisa Berkalp'in konuğu oldu. Oyun yayınları yaparak başladığı kariyerine YouTube, TikTok ve Instagram gibi dijital içerik platformlarına da giriş yaparak kısa sürede yükselen bir grafik çizerek devam eden Ölmez, kariyeri ve özel yaşantısına dair iddialı açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 08.02.2021 17:20 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 17:21
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