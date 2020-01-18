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YouTuber Casey Neistat'ın hesabı hacklendi! Tüm dünya Ferdi Tayfur’u konuştu
Dünyaca ünlü YouTuber Casey Neistat'ın Spotify hesabı çalındı. Neistat'ın hesabını çalanlar şarkı listelerini Ferdi Tayfur şarkılarıyla dolduruldu. Bu olay sonrası Ferdi Tayfur tüm dünyanın gündemine oturdu. Casey Neistat Twitter hesabı üzerinden hesabının çalındığını duyuruken Tayfur'un hayranları paylaşımı yorum yağmuruna tuttu.
Giriş Tarihi: 18.01.2020 14:53 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 14:55
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