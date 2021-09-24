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Yıllar sonra ortaya çıktı! Hande Erçel’in görüntüleri olay oldu

Rol aldığı dizilerle son yılların en çok konuşulan isimlerinden olan Hande Erçel, ortaya çıkan görüntüleriyle şaşkına çevirdi. Sosyal medyada en çok takipçisi olan Erçel, fotoğraflarıyla kendisine hayran bıraktı. Güzelliğiyle adından söz ettiren Erçel'in yıllar önce Çılgın Dersane Üniversitede dizisinde 'Meryem' karakterine hayat verdiği ortaya çıktı. O görüntüler gündeme oturdu.

Giriş Tarihi: 24.09.2021 13:05 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 13:15
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Yıllar sonra ortaya çıktı! Hande Erçel’in görüntüleri olay oldu

Rol aldığı dizilerle olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel, bu kez geçmiş yıllara ait görüntüleriyle olay oldu.

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Yıllar sonra ortaya çıktı! Hande Erçel’in görüntüleri olay oldu

Erçel'in, Çılgın Dersane Üniversitede dizisinde dans ettiği görüntüler yıllar sonra ortaya çıktı. Güzel oyuncunun eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

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Yıllar sonra ortaya çıktı! Hande Erçel’in görüntüleri olay oldu

ÇALIKUŞU DİZİSİNDE OYNAMIŞ

27 yaşındaki ünlü oyuncu Hande Erçel'in, 2013 yapımı Çalıkuşu dizisinde ölümcül bir hastalık nedeniyle yataklara düşen 'Zahide' karakterine hayat verdiği görüntüler de sevenlerini şaşırtmıştı.

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Yıllar sonra ortaya çıktı! Hande Erçel’in görüntüleri olay oldu

Rol aldığı dizinin çekimlerinin bitmesiyle soluğu tatilde alan 27 yaşındaki Erçel'in yıllar önce yaptığı iş hayranları tarafından paylaşıldı.

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Yıllar sonra ortaya çıktı! Hande Erçel’in görüntüleri olay oldu

Instagram'da 24 milyonu aşkın takipçisi olan güzel oyuncunun 2012 yılında, henüz 18 yaşındayken bir magazin programında sunuculuk yaptığı ortaya çıktı.