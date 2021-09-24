Yıllar sonra ortaya çıktı! Hande Erçel’in görüntüleri olay oldu

Rol aldığı dizilerle son yılların en çok konuşulan isimlerinden olan Hande Erçel, ortaya çıkan görüntüleriyle şaşkına çevirdi. Sosyal medyada en çok takipçisi olan Erçel, fotoğraflarıyla kendisine hayran bıraktı. Güzelliğiyle adından söz ettiren Erçel'in yıllar önce Çılgın Dersane Üniversitede dizisinde 'Meryem' karakterine hayat verdiği ortaya çıktı. O görüntüler gündeme oturdu.