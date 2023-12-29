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Yıldızlar Bana Uzak için geri sayım! Aslı ve Kadir hayallerine kavuşmak üzeredir

Atv'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak, 31 Aralık Pazar günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Furkan Andıç, Burcu Kıratlı, Gürkan Uygun, Murat Daltaban, Rami Narin, Ela Yörüklü, Goncagül Sunar'ın başrollerini paylaştığı Yıldızlar Bana Uzak'ta Aslı ve Kadir'in hayallerine kavuşmak üzereyken yaşadıkları anlatılacak. İşte Yıldızlar Bana Uzak'ın ilk bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 29.12.2023 17:09 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 17:16
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Yıldızlar Bana Uzak için geri sayım! Aslı ve Kadir hayallerine kavuşmak üzeredir

Yıldızlar Bana Uzak 1.Bölüm:

Yıllardır birbirlerine deli gibi aşık olan Aslı ve Kadir artık hayallerine kavuşmak üzeredir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yıldızlar Bana Uzak için geri sayım! Aslı ve Kadir hayallerine kavuşmak üzeredir

Kadir'in Aslı'ya evlenme teklifinden sonra ikili çok mutludur.

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Yıldızlar Bana Uzak için geri sayım! Aslı ve Kadir hayallerine kavuşmak üzeredir

Ama bu evlilik diğerleri için kara bir haberdir.

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Yıldızlar Bana Uzak için geri sayım! Aslı ve Kadir hayallerine kavuşmak üzeredir

Özellikle de Han Varnalı için…

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Yıldızlar Bana Uzak için geri sayım! Aslı ve Kadir hayallerine kavuşmak üzeredir

Han'ın bu evliliği önlemek için kirli bir planı vardır.