Yıldızlar Bana Uzak için geri sayım! Aslı ve Kadir hayallerine kavuşmak üzeredir

Atv'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak, 31 Aralık Pazar günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Furkan Andıç, Burcu Kıratlı, Gürkan Uygun, Murat Daltaban, Rami Narin, Ela Yörüklü, Goncagül Sunar'ın başrollerini paylaştığı Yıldızlar Bana Uzak'ta Aslı ve Kadir'in hayallerine kavuşmak üzereyken yaşadıkları anlatılacak. İşte Yıldızlar Bana Uzak'ın ilk bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 29.12.2023 17:09 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 17:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL