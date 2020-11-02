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02 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Yıldız Tilbe'nin kızıyla görenleri şoke etti! İkizi kadar benziyor! Yıldız Tilbe'nin kızıyla görenleri şoke etti! İkizi kadar benziyor!
Müzik dünyasının en sevilen isimlerinden olan Yıldız Tilbe, ilgi odağı olmaya devam ediyor. Açıklamalarıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Özel hayatıyla da merak konusu olan Yıldız Tilbe'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızı ise görenleri şaşırttı. Anne kızın ikiz kadar benzemesi sosyal medyanın gündemine oturdu.
Giriş Tarihi: 02.11.2020 16:54 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 16:56 Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen ortaya çıktı. Yıllardır kameralardan uzak tuttuğu kızı Sezen ile benzerliği ise sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin Karahan... GALERİ DEVAM EDİYOR
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