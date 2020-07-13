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Yetiştirme yurdunda büyüyen ünlü sanatçı Şükriye Tutkun: Devletim benim babam oldu
Türk halk müziğinin güçlü sesi Şükriye Tutkun, GÜNAYDIN'dan Tuba Kalçık'a konuştu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Şükriye Tutkun, kendisine 'Yandaş' diyenlere "Evet yandaşım, hiçbir partinin değil, devletimin yandaşıyım çünkü devletim benim babam oldu" dedi. Belli kesimler tarafından 'Yandaş sanatçı' diye etiketlenen Şükriye Tutkun, Yeditepe Konserleri'nde sahneye çıkmaktan şeref duyduğunu söyledi ve "14 yıl yetiştirme yurdunda kaldım. Cumhurbaşkanlığı forsu önünde konser vermek vazifem. Beni koruyan, annemin, babamın yapmadığını yapan devletime minnettarım" dedi. İşte Şükriye Tutkun'dan samimi açıklamalar...
Giriş Tarihi: 13.07.2020 10:16 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 10:18
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