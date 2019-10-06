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Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'in kızı şoke etti! Bakın kim çıktı
Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Aydan Şener oyunculuk yapmıyor ama sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Kendisi ekranda yok ama Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin annesinin yokluğunu aratmıyor. Evet, bugüne kadar pek bilinmese de Aydan Şener'in oyuncu bir kızı var. Aydan Şener'in kızını görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Aydan Şener olmak üzere ünlülerin çocukları.
Giriş Tarihi: 06.10.2019 14:18 Güncelleme Tarihi: 06.10.2019 14:20
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