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Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'in kızı şoke etti! Bakın kim çıktı

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Aydan Şener oyunculuk yapmıyor ama sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Kendisi ekranda yok ama Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin annesinin yokluğunu aratmıyor. Evet, bugüne kadar pek bilinmese de Aydan Şener'in oyuncu bir kızı var. Aydan Şener'in kızını görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Aydan Şener olmak üzere ünlülerin çocukları.

Giriş Tarihi: 06.10.2019 14:18 Güncelleme Tarihi: 06.10.2019 14:20
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Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'in kızı şoke etti! Bakın kim çıktı

Kim der 56 yaşında... Yeşilçam'ın en güzel yıldızlarından biri olan Aydan Şener artık ekranlardan uzak bir isim. Pek çok dizi ve filmde yer aldıktan sonra daha sakin bir hayat seçen ve artık sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan Aydan Şener'i aratmayan biri var. Birçoğumuz bilmiyoruz ama Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin de oyuncu. Peki Aydan Şener'in kızı kim? İşte ünlülerin çocukları.

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Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'in kızı şoke etti! Bakın kim çıktı

HAKAN PEKER VE OĞLU BURAK

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Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'in kızı şoke etti! Bakın kim çıktı

MERYEM UZERLİ VE KIZI LARA

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Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'in kızı şoke etti! Bakın kim çıktı
MERYEM UZERLİ VE KIZI LARA
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Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'in kızı şoke etti! Bakın kim çıktı

MERYEM UZERLİ VE KIZI LARA