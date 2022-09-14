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Haberler Galeri Yeşilçam'ın unutulmazı Korkusuz Korkak filminin Selvi hemşiresi Ayşin Atav son haliyle şaşırttı

Yeşilçam'ın unutulmazı Korkusuz Korkak filminin Selvi hemşiresi Ayşin Atav son haliyle şaşırttı

Yeşilçam'ın unutulmazlar filmleri arasında yer alan Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı Korkusuz Korkak filminde hemşire Selvi karakterini canlandıran Ayşin Atav son haliyle görenleri şaşırttı. Yeşilçam'da Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen Ayşin Atav'ın en unutulmaz rolü 'Korkusuz Korkak' filmindeki hemşire Selvi rolüydü. Güzelliğiyle döneme damgasını vuran Ayşin Atav sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 14.09.2022 14:42 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 14:45
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Yeşilçam’ın unutulmazı Korkusuz Korkak filminin Selvi hemşiresi Ayşin Atav son haliyle şaşırttı

Kemal Sunal'ın en sevilen filmleri arasında yer alan Korkusuz Korkak televizyonda seyirci karşısına çıkıyor. Kahkaha dolu anlar yaşamak isteyenlerin sıkılmadan izleyeceği film 1979 yılında çekildi. Korkusuz Korkak hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

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Yeşilçam’ın unutulmazı Korkusuz Korkak filminin Selvi hemşiresi Ayşin Atav son haliyle şaşırttı

KORKUSUZ KORKAK KONUSU

Bir şirkette memur olarak çalışan Mülayim'in sıradan bir hayatı vardır. Ancak onun bu sıradan hayatı, bir gün hastaneye tahlil yaptırmak için gitmesiyle bambaşka bir hal alır. Kendisini gayet sağlıklı hisseden Mülayim, doktorun kendisine altı aylık ömrünün kaldığını söylemesiyle büyük bir yıkıma uğrar.

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Yeşilçam’ın unutulmazı Korkusuz Korkak filminin Selvi hemşiresi Ayşin Atav son haliyle şaşırttı

Hiçbir tedavi imkanının olmadığını öğrenen Mülayim, o andan itibaren kalan günlerini korkusuz bir şekilde yaşamaya başlar. Hayatta artık yapacak hiçbir şeyi kalmayan Mülayim, öleceği günü beklemekten sıkılınca çareyi kendisini öldürmek için bir kiralık katil tutmakta bulur.

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Yeşilçam’ın unutulmazı Korkusuz Korkak filminin Selvi hemşiresi Ayşin Atav son haliyle şaşırttı

Ne şekilde ölmek istediğini kiralık katile anlatarak onunla anlaşan Mülayim, bu sırada hayatının ikinci şoku ile karşı karşıya kalır. Tahlil sonuçlarında bir yanlışlık olduğunu ve son derece sağlıklı olduğunu öğrenen Mülayim, bu sefer canını kiralık katilden korumak zorunda kalır.

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Yeşilçam’ın unutulmazı Korkusuz Korkak filminin Selvi hemşiresi Ayşin Atav son haliyle şaşırttı

SELVİ HEMŞİRE AYŞİN ATAV SON HALİYLE ŞAŞIRTTI

Yeşilçam'ın unutulmazlar filmleri arasında yer alan Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı Korkusuz Korkak filminde hemşire Selvi karakterini canlandıran Ayşin Atav son haliyle görenleri şaşırttı.