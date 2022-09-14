Yeşilçam’ın unutulmazı Korkusuz Korkak filminin Selvi hemşiresi Ayşin Atav son haliyle şaşırttı

KORKUSUZ KORKAK KONUSU

Bir şirkette memur olarak çalışan Mülayim'in sıradan bir hayatı vardır. Ancak onun bu sıradan hayatı, bir gün hastaneye tahlil yaptırmak için gitmesiyle bambaşka bir hal alır. Kendisini gayet sağlıklı hisseden Mülayim, doktorun kendisine altı aylık ömrünün kaldığını söylemesiyle büyük bir yıkıma uğrar.