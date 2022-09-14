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Yeşilçam'ın unutulmazı Korkusuz Korkak filminin Selvi hemşiresi Ayşin Atav son haliyle şaşırttı
Yeşilçam'ın unutulmazlar filmleri arasında yer alan Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı Korkusuz Korkak filminde hemşire Selvi karakterini canlandıran Ayşin Atav son haliyle görenleri şaşırttı. Yeşilçam'da Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen Ayşin Atav'ın en unutulmaz rolü 'Korkusuz Korkak' filmindeki hemşire Selvi rolüydü. Güzelliğiyle döneme damgasını vuran Ayşin Atav sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 14.09.2022 14:42Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 14:45