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Yeşilçam'ın unutulmaz Tarkan filmindeki o sahne bakın nasıl çekilmiş

Yeşilçam'a damga vuran Tarkan filmlerinden birisi olan Viking Kanı gündeme geldi. Tarkan: Vikin Kanı filmindeki ahtapot sahnesi Yeşilçam'ın efsaneleri arasına girmeyi başarmıştı. Unutulmaz sahnenin Yeşilçam'daki zirve sahnelerinden biri olarak anılmasına rağmen birçok kişi hala nasıl çekildiğini bilmiyor. Peki Tarkan Viking Kanı filmindeki o sahne nasıl çekildi? Yeşilçam'da çekimler sırasındaki birçok hata yıllar sonra fark edilmişti. İşte tüm o sahneler.

Giriş Tarihi: 02.02.2020 14:08
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Yeşilçam'ın unutulmaz Tarkan filmindeki o sahne bakın nasıl çekilmiş

Tarkan filmlerinin en unutulmazı hiç şüphesiz Yeşilçam'a damga vuran ahtapot sahnesiyle Viking Kanı. Yeşilçam'ın unutulmaz filmi yıllarca televizyonlarda gösterimde olurken, Tarkan Viking Kanı'nın nasıl çekildiği herkesin merak konusu oldu. Peki Tarkan Viking Kanı filmindeki o sahne nasıl çekildi? Yeşilçam'da çekimler sırasındaki birçok hata yıllar sonra fark edilmişti. İşte tüm o sahneler.

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Yeşilçam'ın unutulmaz Tarkan filmindeki o sahne bakın nasıl çekilmiş

İbo ile Güllüşah
Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı 1977 yapımı filmde Kemal Sunal'ın sepettekileri indirdiği sahnede sepetin altındaki bir kişinin sepeti tuttuğu kameraya yansıyor.

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Yeşilçam'ın unutulmaz Tarkan filmindeki o sahne bakın nasıl çekilmiş
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Yeşilçam'ın unutulmaz Tarkan filmindeki o sahne bakın nasıl çekilmiş
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Yeşilçam'ın unutulmaz Tarkan filmindeki o sahne bakın nasıl çekilmiş