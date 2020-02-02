Yeşilçam'ın unutulmaz Tarkan filmindeki o sahne bakın nasıl çekilmiş

Yeşilçam'a damga vuran Tarkan filmlerinden birisi olan Viking Kanı gündeme geldi. Tarkan: Vikin Kanı filmindeki ahtapot sahnesi Yeşilçam'ın efsaneleri arasına girmeyi başarmıştı. Unutulmaz sahnenin Yeşilçam'daki zirve sahnelerinden biri olarak anılmasına rağmen birçok kişi hala nasıl çekildiğini bilmiyor. Peki Tarkan Viking Kanı filmindeki o sahne nasıl çekildi? Yeşilçam'da çekimler sırasındaki birçok hata yıllar sonra fark edilmişti. İşte tüm o sahneler.