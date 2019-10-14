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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Salako'nun Emine'si son görüntüsüyle şaşırttı

Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan 'Salako' filminde "Emine" karakterine hayat veren Meral Zeren, Yeşilçam'da birçok filmde Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçti. Zeren'in en unutulmaz rolü ise kuşkusuz 'Salako' filmindeki 'Ağanın kızı Emine'ydi. Yeşilçam'ın unutulmaz filmi 'Salako'nun 'Emine'si Meral Zeren son görüntüsüyle şaşırttı. İşte Meral Zeren'in o görüntüsü...

Giriş Tarihi: 14.10.2019 00:25
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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Salako'nun Emine'si son görüntüsüyle şaşırttı

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi 'Salako'da 'Emine' karakteriyle hafızalara kazınan Meral Zeren son görüntüsüyle şaşırttı.

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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Salako'nun Emine'si son görüntüsüyle şaşırttı

80'li yıllarda "Kanlı Nigar" ve "Evet mi Hayır mı" müzikallerinde rol aldı.

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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Salako'nun Emine'si son görüntüsüyle şaşırttı

Meral Zeren tiyatrolarda çalışmasının ardından 1985 yılında Duvardaki Kan dizisiyle yeniden çıkış yaptı.

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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Salako'nun Emine'si son görüntüsüyle şaşırttı

Gelen teklifler üzerine 1986 yılında başladığı assolistliği 90'lı yıllarda gazinoların kapanmasına dek sürdürdü.

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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Salako'nun Emine'si son görüntüsüyle şaşırttı

Daha sonra TV filmi ve dizilerinde oynadı.