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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Salako'nun Emine'si son görüntüsüyle şaşırttı
Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan 'Salako' filminde "Emine" karakterine hayat veren Meral Zeren, Yeşilçam'da birçok filmde Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçti. Zeren'in en unutulmaz rolü ise kuşkusuz 'Salako' filmindeki 'Ağanın kızı Emine'ydi. Yeşilçam'ın unutulmaz filmi 'Salako'nun 'Emine'si Meral Zeren son görüntüsüyle şaşırttı. İşte Meral Zeren'in o görüntüsü...
Giriş Tarihi: 14.10.2019 00:25
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