Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu herkesi şoke etti! Meğer...

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan Gülşen Bubikoğlu, yıllar sonra ortaya çıkan gerçekleriyle herkesi şaşırttı. Birçok filmde rol alan güzel yıldız Gülşen Bubikoğlu, meğer bir ünlü isimle akrabaymış. Gülşen Bubikoğlu'nun akraba olduğu ünlü isim herkesi şoke etti. Sadece Gülşen Bubikoğlu değil Yeşilçam'a damga vuran birçok ünlünün aslında akraba olduğu da ortaya çıktı. İşte akraba olan ünlüler...