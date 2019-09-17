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Yeşilçam'ın efsane filmi Salako'nun Emine'si Meral Zeren son görüntüsüyle hayrete düşürdü

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Salako'da Kemal Sunal'ın partneri Emine karakterine hayat veren Meral Zeren, döneme damga vuran isimlerden olmuştu. Meral Zeren, Yeşilçam'daki birçok filmde de Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçti. Zeren'in en unutulmaz rolü ise tartışmasız 'Salako' filmindeki 'Ağanın kızı Emine'ydi. Yeşilçam'ın efsane filmi 'Salako'nun 'Emine'si Meral Zeren son görüntüsüyle şaşırttı. İşte Meral Zeren'in o görüntüsü.

Giriş Tarihi: 17.09.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 10:04
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Yeşilçam'ın efsane filmi Salako'nun Emine'si Meral Zeren son görüntüsüyle hayrete düşürdü

Kemal Sunal'la birlikte oynadığı filmlerle Yeşilçam'ın dikkat çeken isimlerinden olan Meral Zeren, Salako filmindeki Emine rolüyle unutulmazlar arasına girmişti. Günümüzde hala hatırlanan Meral Zeren'in Yeşilçam'daki görüntüsünden çok uzakta olması hayranlarını üzdü.

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Yeşilçam'ın efsane filmi Salako'nun Emine'si Meral Zeren son görüntüsüyle hayrete düşürdü

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi 'Salako'da 'Emine' karakteriyle hafızalara kazınan Meral Zeren son görüntüsüyle şaşırttı.

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Yeşilçam'ın efsane filmi Salako'nun Emine'si Meral Zeren son görüntüsüyle hayrete düşürdü

80'li yıllarda "Kanlı Nigar" ve "Evet mi Hayır mı" müzikallerinde rol aldı.

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Yeşilçam'ın efsane filmi Salako'nun Emine'si Meral Zeren son görüntüsüyle hayrete düşürdü

Meral Zeren tiyatrolarda çalışmasının ardından 1985 yılında Duvardaki Kan dizisiyle yeniden çıkış yaptı.

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Yeşilçam'ın efsane filmi Salako'nun Emine'si Meral Zeren son görüntüsüyle hayrete düşürdü

Gelen teklifler üzerine 1986 yılında başladığı assolistliği 90'lı yıllarda gazinoların kapanmasına dek sürdürdü.