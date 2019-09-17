Yeşilçam'ın efsane filmi Salako'nun Emine'si Meral Zeren son görüntüsüyle hayrete düşürdü

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Salako'da Kemal Sunal'ın partneri Emine karakterine hayat veren Meral Zeren, döneme damga vuran isimlerden olmuştu. Meral Zeren, Yeşilçam'daki birçok filmde de Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçti. Zeren'in en unutulmaz rolü ise tartışmasız 'Salako' filmindeki 'Ağanın kızı Emine'ydi. Yeşilçam'ın efsane filmi 'Salako'nun 'Emine'si Meral Zeren son görüntüsüyle şaşırttı. İşte Meral Zeren'in o görüntüsü.