Yeşilçam'dan Türkan Moray geçmiş! Milyoner'de şaşırtan soru

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Milyoner'in yeni bölümüne Yeşilçam sorusu damga vurdu. Türkan Moray sorusu sosyal medyada çok konuşuldu. İşte Milyoner'in yeni bölümüne damga vuran o soru ve yeni bölümde yarışmacılara yöneltilen tüm sorular...

Giriş Tarihi: 19.07.2020 02:07 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 02:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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